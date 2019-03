Luis Enrique: "Si no gusta mi estilo, me importa un bledo"

El técnico del Barcelona ha hablado en rueda de prensa sobre la situación actual del equipo, sobre el partido ante el Deportivo de la Coruña y sobre los cinco partidos que quedan para terminar la Liga. El técnico asturiano ha declarado que "no tengo nada porque disculparme", al ser preguntado por su incidente en la última rueda de prensa con el periodista Victor Malo. "Yo no he faltado el respeto a nadie", ha añadido el entrenador culé.

"Tengo ganas del partido de mañana", ha destacado Luis Enrique en rueda de prensa, mientras ha valorado su estilo de juego y su figura como entrenador destacado que "me va la adversidad, soy así de gilipollas. En lugar de disfrutar de las victorias, a mi me va el baile".

Sobre la ausencia de Piqué en Riazor, toca el turno de Marc Bartra, quién ha sido muy poco utilizado por el asturiano. El míster azulgrana da un voto de confianza en su jugador declarando que "tengo máxima confianza en él, es digno de elogio que no haya tirado la toalla", cerrando este tema diciendo que "se merece esta oportunidad".

"No me puedo imaginar el fiestón que vamos a hacer si somos campeones", de esta manera cerraba Luis Enrique la rueda de prensa previa al partido ante el Deportivo de la Coruña.