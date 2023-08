Luis Enrique convoca a Kylian Mbappé pero no asegura su continuidad

Luis Enrique, entrenador del PSG, señaló este viernes que Kylian Mbappé formará parte de la lista de convocados del PSG de cara al partido de la Ligue 1 ante el Toulouse, tras haberse perdido la primera jornada frente al Lorient el pasado fin de semana. "A Kylian lo he visto perfecto, como en los entrenamientos, con muchas ganas y buen ánimo", señaló Luis Enrique en la conferencia previa al encuentro.

"Para un entrenador contar con un jugador de la categoría de Kylian no te voy a decir que no estoy encantado. Evidentemente, no sólo por lo que aporta a nivel futbolístico, sino también por lo que aporta por su personalidad. Estamos hablando de un jugador de clase top mundial", añadió el técnico asturiano.

Mbappé disputó su último partido hace dos meses

Mbappé disputó su último encuentro oficial hace dos meses, cuando jugó con la selección gala contra Gibraltar. No había vestido la camiseta del PSG para un partido oficial desde la última jornada de la liga de Francia el 3 de junio frente al Clermont. El delantero francés, de 24 años, se reincorporó hace unos días al grupo tras pasar tres semanas apartado por negarse a renovar su contrato, que termina en junio de 2024.

A pesar de que el conflicto aún está por resolverse, Mbappé jugará mañana casi con toda seguridad junto con Ousmane Dembélé. El técnico del PSG, no obstante, evitó responder si el regreso de Mbappé significa que el jugador va a prolongar su contrato o no. Para Luis Enrique, Dembélé y Mbappé "se complementan muy bien".

Luis Enrique cuenta también con Dembélé

"Ousmane Dembélé está preparado para competir desde el minuto 1", ha dicho Luis Enrique. El ex jugador del Barça está en plena forma y espera ser titular ante el Toulouse. Además, lleva casi una semana entrenando con el grupo y es el fichaje estrella del equipo parisino esta temporada.

Por último, Luis Enrique ha dedicado unas palabras a Sergio Rico, que ha sido dado de alta este viernes tras más de 80 días en el hospital: "Antes de acabar me gustaría mandarle un mensaje a Sergio Rico, que hoy abandona el hospital. Le deseo todo lo mejor a él y a su familia".