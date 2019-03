Luis Enrique: "El Atlético nos suele hacer daño, pero soy optimista"

Analizan partidos anteriores del Atleti

Claro que sirven como referencia. No hay mejor ejemplo para ver al rival que cuando juega contra ti. Estas dos temporadas hemos tenido bastante. Hay que analizarlo desde la objetividad y estar abierto a que el rival pueda hacer diferentes cosas. Preparamos el partido en función de lo que hemos visto pero también en función de posibles variantes.

¿Qué nota se pone tras el Clásico?

Nosotros, profesionales de este deporte, tendemos a no ser tan generosos en los elogios y en las críticas como sois vosotros. Estamos esperando a que acabe la temporada y ver la nota que se lleva el equipo. No hay ningún equipo que no se cambiaría por nosotros ahora mismo... pero todos los títulos están en el aire. Hasta ahora somos el mejor equipo de la Liga y solo queda refrendarlo.

Sobre la derrota del sábado en el Clásico

El partido del Madrid es un muy buen partido durante 60 minutos. Los que están enfrente son casi tan buenos como nosotros y tienen los mismos objetivos que nosotros. Cuando encajamos el gol hay imprecisión porque el rival tiene calidad y estuvo muy preciso. Nosotros no vamos a cambiar nuestra idea de fútbol... ¿Eso da lugar a que el rival te pueda contragolpear? Pues sí. Pero no vamos a cambiar. Fe ciega en mis jugadores y en que ese es el camino a ganar títulos.

Lo que conquistemos será obra y trabajo de muchos y si nos va mal sería culpa de muchos, no de dos o tres. Para mí Leo y el tridente jugaron muy bien. 60 minutos muy buenos y 15 o 20 minutos de duda tras el gol.

El equipo mantiene la intensidad

Tengo un equipo totalmente fiable y vamos a competir al máximo. No tengo ninguna duda de eso. No sé si ganaremos o no, pero el equipo tiene nivel más que suficiente. No creo que el aficionado culé tenga dudas de apoyarnos para intentar conseguir el pase a semifinales.

Elogios al Atlético de Madrid

Es un equipo difícil, de un nivel top y una filosofía muy clara. Muy peligroso en todos los aspectos y por eso está donde está y compite con Barça y Madrid a pesar de no tener el mismo poder económico.

Calidad individual clara. Tienen potencial y nos suelen hacer daño en transiciones y a balón parado. Basan su juego de ataque sobre todo en aspectos defensivos. Cambian con facilidad de jugadores en ataque. Tienen un gran equipo y son un gran rival.

Godín, Giménez... Creo que Godín llegará por ese espíritu competitivo que tiene. Lo importante es afrontar los retos como equipo, independientemente de los jugadores que no puedan estar.

El Atleti pondrá difícil en la eliminatoria

El objetivo es ganar y ser mejor que el rival futbolísticamente. Si puede ser sin encajar, mucho mejor. Esto del fútbol es muy complicado, nadie espera una eliminatoria fácil a estas alturas. Se puede dar cualquier resultado en cualquiera de las eliminatorias.

Veo a todos mis jugadores en perfectas condiciones, soy optimista. El Atleti tiene diferentes registros, puede encerrarse o apretar alto... Es un equipo que da nivel durante los 90 minutos.

Arda Turan, ¿señalado en el Clásico?

Qué triste sería personalizar cuando hay una derrota. Ahora hay que buscar el culpable... Salió en el peor momento del partido. Da igual quién hubiera salido en ese momento, se hubiera despendolado porque somos humanos. Estoy encantado con Arda Turan, se adapta a lo que le pedimos pero es cierto que juega con cierta desventaja respecto a quienes estaban aquí.

Contento con sus jugadores

Espero que todos los jugadores suban su nivel de aquí a final de temporada. Hago los cambios en función de lo que creo viene mejor al equipo. Como hacen los demás entrenadores. No veo que haya diferencia de nivel en la plantilla.