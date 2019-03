Luis Enrique: "Los árbitros deben evitar que esto sea fútbol americano"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado, tras la victoria ante el Espanyol (4-1) en la ida de los octavos de final de la Copa del Rey, que "los árbitros deben evitar que el fútbol se convierta en fútbol americano" haciendo referencia a la tensión que se ha vivido entre ambos equipos en el Camp Nou. El preparador asturiano ha puntualizado, en la rueda de prensa posterior al choque, que los "límites" entre la intensidad y la violencia deben imponerlos los colegiados.

"Los límites los ponen los colegiados y son los encargados de que esto sea fútbol y no fútbol americano. Ha habido intensidad, tensión, me hubiera gustado que no se hubiera parado tanto el partido, pero el ritmo lo marcan los colegiados", ha lamentado.

Reconoce que ha habido bronca en el túnel: "Eran villancicos"

En cualquier caso, Luis Enrique no ha querido valorar hoy la actuación de Martínez Munuera, y al ser preguntado por los presuntos gritos que se ha vivido entre las dos plantillas tras el pitido final, ha respondido con cierta ironía: "Eran villancicos". Sin embargo, ha señalado que "es normal que haya tensión en este partido, ya que es un derbi, pero hay que entender la rivalidad desde el lado positivo".

Sobre el encuentro, Luis Enrique se ha mostrado satisfecho con el resultado, si bien ha opinado que se hubieran merecido un resultado más abultado. "Tenía como objetivo que se pudiera jugar el máximo posible del tiempo, jugar de la mejor manera y que los aficionados pudieran disfrutar del partido. Creo que ha sido así. En algunos momentos ha tenido demasiado ritmo, pero hemos cumplido el objetivo del partido. Creo que el resultado ha sido corto ante un rival que se ha defendido muy bien", ha subrayado.

No considera, por ello, que con el 4-1 la eliminatoria esté decidida, por lo que el objetivo en Cornellà-El Prat será conseguir la victoria. Por último, ha analizado el debut de Aleix Vidal y Arda Turan. "Me han gustado. Arda nos da desborde, criterio con el balón, mientras que Aleix ha tenido buenos minutos", ha zanjado.