Luis Enrique apunta y dispara a Robert Moreno por su "ambición desmedida"

Luis Enrique ha sido presentado esta mañana como de nuevo como seleccionador nacional y el asturiano no ha defraudado: 'Lucho' se mostró muy claro sobre lo sucedido con Robert Moreno y aseguró que "fue desleal" con él: "El único responsable de que Robert Moreno no esté en mi 'staff' soy yo, no Luis Rubiales, ni Molina ni la RFEF. El desencuentro ocurre el 12 de septiembre. Tuvimos una reunión en mi casa, de 20-30 minutos y percibo que él quiere hacer la Eurocopa y me dice que si yo quería después volverá a ser mi segundo. Lo veía venir y me intento poner en el otro punto de vista y entiendo que le haga ilusión y que lo vea como la oportunidad de su vida y para la que ha trabajado mucho", ha relatado Luis Enrique.