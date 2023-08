Lola Gallardo explota contra Luis Rubiales: "Piensa que somos unas niñatas y que él los tiene muy grandes"

Lola Gallardo, portera del Atlético de Madrid y miembro de 'las 15' que se negaron a jugar para la Selección en protesta a la situación que vivía el fútbol femenino en la Federación, se ha pronunciado tajantemente en contra de Luis Rubiales, el todavía presidente de la RFEF que se negó a dimitir este viernes tras su polémico beso a Jenni Hermoso.

La futbolista de 30 años quiso criticar duramente a Rubiales en el programa de 'La última noche'.

"No he visto a Rubiales darle un beso a Ramos o Carvajal..."

"Nosotras somos futbolistas y yo no he visto a Rubiales darle un beso en la boca a Sergio Ramos o a Carvajal cuando han ganado títulos importantes. No me entra en la cabeza, puede estar eufórico, que creo que estaba eufórico por otras cosas, no porque las féminas seamos campeonas del mundo", empezó diciendo Gallardo.

"Piensa que somos unas niñatas y que él los tiene muy grandes"

La rojiblanca quiso entrar en más detalles a la hora de explicar las razones por las que creía que Rubiales estaba "eufórico" tras la celebración del Mundial: "Estaba así porque ha sido un año muy difícil, las quince somos unas niñatas y unas chantajistas y él los tiene muy grandes y ha ganado, él y Jorge Vilda", sentenció.

Contundente comunicado de Jenni Hermoso

Precisamente en estas últimas horas, Jenni Hermoso, en un comunicado conjunto con sus compañeras de Selección y después uno personal en sus redes, desmintió las palabras de Rubiales en la Asamblea: "Me siento obligada a denunciar que las palabras del Sr. Luis Rubiales explicando el desafortunado incidente son categóricamente falsas. Me sentí vulnerable y víctima de una agresión. Aclaro que en ningún momento se produjo la conversación a la que el Sr Rubiales hizo referencia y que, ni mucho menos, su beso fue consentido".

La RFEF no se corta y contesta a Jenni

Aunque muchos, más bien la mayoría, no esperaban un comunicado de la RFEF en respuesta a Jenni Hermoso... terminó llegando apenas unas horas después, ya en la madrugada del viernes al sábado. "La versión de los hechos del presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados" para terminar aclarando que se tomarán "cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF". Además, en dicho comunicado también se muestran cuatro imágenes de la celebración entre Hermoso y Rubiales explicando cada una de ellas.