Las llamativas declaraciones de Marcelo tras ganar la Libertadores: "El Madrid lo va a entender pero..."

Los años pasan y Marcelo Vieira (Río de Janeiro, 1988) sigue ganando títulos en el planeta fútbol. Esta noche, Fluminense, equipo que le vio nacer y le formó antes de marchar a Madrid muy joven, conquistó la primera Copa Libertadores de su historia tras doblegar en la final a Boca Juniors (1-3 prórroga) en el mítico estadio brasileño de Maracaná.

"Es el título de clubes más importante de mi carrera"

"El Real Madrid lo va a entender, es el título a nivel de clubes más importante de mi carrera... es el club que me crio, el Real Madrid sabe que está siempre en mi corazón pero el Fluminense está ahí, es difícil sacar palabras", dijo un emocionado Marcelo nada más proclamarse campeón.

Lágrimas en el banquillo con el 1-2 de Fluminense

El lateral de 35 años salió de inicio y abandonó el campo en el minuto 80 cuando el resultado era de 1-1. Pese a que ya no era protagonista en el campo seguía siéndolo en el banquillo, no había más que ver la cara de nerviosismo que tenía el ex del Madrid, que rompió a llorar de emoción y nervios cuando su compañero Kennedy volvió a adelantar al equipo carioca en el minuto 99.

Decimoquinto jugador en ganar Champions+Libertadores

25 minutos más de sufrimiento tuvo que soportar Marcelo en su asiento para terminar saltando de júbilo al césped de Maracaná y entrar en el selecto club de 15 jugadores que han ganado a lo largo de su carrera la Champions League y la Copa Libertadores. Casi nada, estos son los agraciados: Juan Pablo Sorín, Carlos Tevéz, Willy Caballero, Walter Samuel, Cafú, Danilo, Dida, Neymar, Rafinha, Ronaldinho, Roque Júnior, Ramires, David Luiz y Julián Álvarez, 9 de los 15 son brasileños.

Título número 30 de su carrera

Por otra parte, Marcelo sumó esta noche su títulos número 30 (clubes y selección).

Copa Libertadores.

Copa Confederaciones.

2 Campeonatos Cariocas.

Taca Río.

5 Champions League.

6 Ligas Españolas.

2 Copas del Rey.

5 Supercopas de España.

3 Supercopas de Europa.

4 Mundiales de Clubes.

Marcelo abandonó el Real Madrid en el verano de 2022 tras 16 años en el club y 25 títulos como blanco convirtiéndose, junto a Roberto Carlos, en el mejor lateral del club y de la historia del fútbol.