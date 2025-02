La llamativa frase de Jorge Vilda a su llegada a la Audiencia Nacional un día antes de declarar

El juicio a Luis Rubiales por el beso a Jennifer Hermoso ha vivido hoy su quinta sesión, donde han declarado Montse Tomé, Salvador Losa, conseller de Presidencia y Deportes del Consell de Ibiza; y Alejandra Hernández, mujer de Rubén Rivera. Pero justo antes del comienzo de la sesión, pasadas las 10:00 horas de la mañana, ha aparecido Jorge Vilda, uno de los cuatro acusados, en la sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares.

El exseleccionador nacional de fútbol femenino comparecerá este martes, junto a Luis Rubiales, Rubén Rivera y Albert Luque, todos los imputados por el beso del expresidente de la RFEF a Jenni Hermoso. Jorge Vilda no se ha parado ante las cámaras de los periodistas, pero ha dejado una frase bastante que está dando de qué hablar.

"Me gustaría agradecer todos los mensajes de apoyo que estoy recibiendo de las jugadoras, de compañeros, de compañeras", ha indicado Jorge Vilda antes de ingresar en sede judicial.

Una frase que seguro le recordarán este martes en su declaración ante el juez José Manuel Fernández-Prieto. Joge Vilda está acusado de un delito de coacciones y la Fiscalía ha solicitado una pena de un año y medio de cárcel para el exseleccionador, al igual que para Albert Luque, exdirector de la Selección española, y Rubén Rivera, exresponsable de Marketing de la RFEF.

Montse Tomé no vio el beso y asegura que la no convocatoria de Jenni "no fue un castigo"

Este lunes ha comparecido en sede judicial Montse Tomé, actual seleccionadora de fútbol, quien ha asegurado que no presenció el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso en el Estadio de Sídney, a la vez que ha aclarado que decidió no incluir a la delantera en su primera convocatoria para protegerla de una situación "muy desagradable".

"Yo no lo ví (el beso). Yo hablé con Jenni de esto a partir del 28 de agosto. No la convoqué porque deportivamente creía que no está en las condiciones para ejercer lo que había que hacer en esa fecha FIFA", ha apuntado Montse Tomé.

"Como seleccionadora, selecciono por motivos deportivos. Jenni no había entrenado lo suficiente con su equipo. Había tenido dos partidos de tres y siete minutos. Además de esto, que es estrictamente deportivo, estábamos viviendo una situación y ella en concreto, muy desagradable. La presión mediática me hizo tomar la decisión. Entendí que había jugadoras en mejor situación. Todo influye en el rendimiento deportivo", ha añadido la seleccionadora nacional.

"Lo que he dicho en instrucción es lo que pienso, sentí y siento. Lo que he comentado. Las razones por las que Jenni no vino han sido deportivas. Proteger viene dentro de eso porque era una situación excepcional. La protegíamos de los medios. No fue un castigo, no fue un castigo. Ningún castigo", ha concluido Montse Tomé.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com