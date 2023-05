El Liverpool FC, presente en Eurovisión: así fue el emotivo homenaje a Ucrania con el 'You'll Never Walk Alone'

La resaca del Festival de Eurovisión 2023 sigue en boca de muchos que ayer disfrutaron de la segunda victoria de la cantante Loreen en el Festival. La artista de 39 años ya ganó con 'Euphoria' en 2012 y en la noche del sábado 13 de mayo volvió a la cima con 'Tattoo' dando el séptimo Micrófono de Cristal a Suecia.

Blanca Paloma, representante española, cuajó una gran actuación y el voto de los expertos por países la colocó en el 9º puesto, sin embargo, el televoto hundió las opciones de España al darle solo 5 puntos, ningún país recibió menos. ¿Resultado final? 17º de 26. Se merecía más pero poco se puede hacer ya.

Homenaje a Ucrania

No obstante, para el recuerdo queda uno de los momentos más emocionantes e increíbles de la gala. Sucedió justo antes de las votaciones y como no, era el detalle de Eurovisión y todos los países participantes a Ucrania, país que sigue en guerra con Rusia después de que este iniciara la invasión el pasado 24 de febrero de 2022, hace ya más de un año.

Pelos de punta con el 'You'll Never Walk Alone'

Duncan Lawrence, ganador del Festival de Eurovisión 2019 con Países Bajos con el tema 'Arcade', protagonizó 3 minutos mágicos y que pusieron la piel de gallina a todos los espectadores. El cantante de 29 años interpretó el famoso e histórico himno oficial del Liverpool FC, el 'You'll Never Walk Alone', mientras los presentadores y un numeroso grupo de personas se acercaban por detrás uniéndose al emotivo momento.

Todo el M&S Bank Arena de Liverpool entonó a pleno pulmón el himno creando una espectacular atmósfera que puso los pelos de punta. Mientras tanto se proyectaron imágenes de un grupo de ucranianos con la bandera de su país.

Ucrania terminó 6º

Ucrania, ganadora del Festival del año pasado con Kalush Orchestra y el tema 'Stefania', volvió a ocupar el top 10 de los países más votados, concretamente el sexto puesto con 243 puntos. La próxima edición de Eurovisión tendrá lugar en Suecia en una ciudad todavía por confirmarse.

Desastre de Alemania y Reino Unido

España y Portugal quedaron bastante abajo pero no fueron los únicos países pero lo de Alemania y Reino Unido fue un desastre todavía mayor, terminaron últimos y penúltimos respectivamente, y eso que Reino Unido era el anfitrión, ni eso le salvó. Los primeros no levantan cabeza y los segundos solo recibieron 9 puntos del televoto. Ay ay ay el Big Five... Solo Italia, 4º, se salvó.