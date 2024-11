Casadó, Omorodion y Paredes, novedades de Luis de la Fuente para Dinamarca y Suiza

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, ha ofrecido este viernes la lista de convocados para afrontar los partidos ante Dinamarca y Suiza, los dos últimos de la fase de grupos de la Nations League 2024-25.

Lista de convocados

PORTEROS

David Raya

Álex Remiro

R. Sánchez

DEFENSAS

Pedro Porro

Mingueza

Vivian

Laporte

Pau Torres

Cucurella

Grimaldo

Paredes

CENTROCAMPISTAS

Merino

Zubimendi

Fabián

Pedri

Dani Olmo

Álex Baena

Marc Casadó

DELANTEROS

Morata

Lamine Yamal

Williams Jr.

Yeremy Pino

Oyarzabal

Ayoze

Samu Omorodion

Bryan Zaragoza

Samu Omorodion da así el salto a la selección absoluta desde la sub-21, al ser citado por primera vez por el seleccionador Luis de la Fuente. También son novedad Aitor Paredes y Marc Casadó, más los regresos de Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze Pérez y Yeremy Pino.

El seleccionador de la vigente campeona de Europa ha dado la lista de convocados mandando un emotivo mensaje a los afectados por las inundaciones de la DANA.

Mensaje de Luis de la Fuente

"En estos duros momentos para nuestro país los componentes de la selección no podemos olvidarnos ni un segundo de todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, cuyas casas han sido destrozadas y han visto arruinados todos sus negocios. Nuestro apoyo y solidaridad para superar estos dramáticos momentos. Confío en que pronto, entre todos, os podamos ayudar a salir cuanto antes de esta terrible situación.

Tampoco quiero olvidarme de los miles de niños y jóvenes que ahora mismo no pueden disfrutar de su pasión; todos los campos de fútbol de la zona han sido arrasados por esta maldita DANA. Estoy seguro de que el mundo del fútbol no os va fallar; no os vamos a fallar. En poco tiempo podréis volver a disfrutar de este maravilloso deporte en todos vuestros pueblos.

Por todo ello, contra Dinamarca y contra Suiza pondremos todo nuestro corazón y jugaremos por todos vosotros".

España, líder de su grupo

España, actual campeona de la competición, ya está clasificada para los cuartos de final y tiene ahora como objetivo asegurar la primera plaza del grupo que ahora mismo lidera con 10 puntos, tres más que Dinamarca que es la única que le puede arrebatar ese privilegio.

Precisamente, el combinado danés será el primer rival en esta última 'ventana' de la temporada. La Roja le visitará el viernes 15 de noviembre en el Parken de Copenhague a las 20:45 horas, mientras que tres días después cerrará esta fase en el Estadio Heliodoro Rodríguez López de Santa Cruz de Tenerife ante Suiza, a la misma hora.

