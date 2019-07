COREA MOLESTA CON LA 'JUVE'

La máxima autoridad de la liga coreana está muy disconforme por no alinear a Cristiano Ronaldo el pasado viernes en un partido amistoso contra el combinado de la K League. La Juventus de Turín alega problemas físicos del jugador para no ponerle en el once. En el contrato del encuentro había una cláusula que obligaba al delantero a jugar por lo menos 45 minutos.