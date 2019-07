En sus primeras palabras durante la gala de la entrega del premio que se celebra en el Teatro Reina Victoria de Madrid, el jugador portugués recordó con cariño al club en el que ganó cuatro Ligas de Campeones, entre otros trofeos.

"Madrid es una ciudad que me marcó mucho, no solo a nivel futbolístico, también a nivel personal. Fue el club que me marcó. He jugado nueve años en el Real Madrid y por eso tengo un cariño muy especial por Madrid", dijo.

También reconoció que fue difícil irse del Madrid de la manera en la que se fue, tras estar nueve años en el club. Uno de los momentos más destacados del evento fue cuando un niño le dijo que le dio pena cuando se fue del Real Madrid, a lo que el portugués respondió: "A mí también".

El momento final del evento volvió a juntar a Cristiano Ronaldo y Florentino Pérez, que se fundieron en un abrazo para acabar haciéndose después una foto.