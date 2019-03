El Valencia empata frente al Barça en Mestalla gracias a un gol de Santi Mina

Y Mestalla vibró con su equipo. Por fin vibró con su equipo esta temporada. Con Voro, contra el Barcelona. Contra un equipo que contaba con goleadas a favor los últimos encuentros que había jugado. Que llegaba crecido a la ciudad del Turia y que 'solo' pudo llevarse un punto ante el Valencia. Luis Suárez hizo el 0-1 en un claro fuera de juego tras un pisotón a Abdennour que bien pudo costarle la roja pero Santi Mina puso el empate en un duelo digno de dos equipos de Champions.

Porque fue un partidazo. De principio a fin, a pesar de que en la primera mitad el resultado fuera de 0-0. A pesar de eso, el tiempo pasó rápido. Y fue así porque se respiraba ambiente de Champions en el verde de Mestalla. Valencia y Barcelona se dejaron la piel, cada uno con sus armas, para buscar las mejores alternativas de cara a obtener la recompensa del gol. Los azulgranas, como siempre. Y los valencianistas, mostrando que no se les ha olvidado competir a pesar de su irregular arranque de campaña.

Con Voro en el banquillo, los del Turia tuvieron esta vez sí a la grada como aliada gracias a su esfuerzo. Presión intensa y despliegue físico para parar a un Barça que hasta este partido contaba por goleadas sus últimas apariciones futbolísticas. Su tridente aparecía, pero Luis Suárez, Neymar y Messi no estaban tan acertados como en anteriores citas y el luminoso no se movió en los primeros 45 minutos.

Luis Suárez marca en fuera de juego

En los segundos sí se movería, y lo hizo entre protestas. Primero por quién marcó el gol, y segundo por cómo lo marcó. Porque Luis Suárez, autor del tanto, bien podría haber tomado el rumbo de vestuarios por un pisotón sin balón a Abdennour. Y además logró romper el empate en fuera de juego, al estar bastante más adelantado al iniciar su carrera que el lateral derecho del Valencia. A pesar de todo, el tanto subió al marcador entre las quejas de los locales.

Con el 0-1 el Valencia no se rindió. Ni mucho menos. Tampoco abrió su zaga para las llegadas en vuelo de Neymar y Messi. Sabían que quedaba tiempo y no se lanzaron a buscar el empate para que acabase llegando el 0-2 y ahí ya sí una derrota asegurada. Los dirigidos por Voro no rompieron su orden y llegaban con peligro a las inmediaciones de Claudio Bravo. En una de esas llegó lo que no dejaron de buscar.

Porque en una de esas, un pase preciso de Feghouli para Alcácer fue sufciente para que el '9' dejara en evidencia a Mascherano y a Piqué, y para que cediera el cuero a un Santi Mina que puso la bola lejos del alcance del arquero chileno del Barça. Delirio en Mestalla, y más habría sido si hubieran podido hacer el 2-1. Tuvieron opciones, varias, para alcanzarlo, pero Bravo estuvo acertado en lo que intervino hasta el final del partidazo.

El Atlético se acerca

Y sin sufrir más de la cuenta en los últimos minutos, el renacido Valencia ha parado al hasta ahora intratable Barcelona. Los de Luis Enrique se dejan dos puntos, o ganan uno, en un estadio complicadísimo como es Mestalla para que la Liga BBVA se apriete por arriba. El Atlético no para y el Real Madrid, a pesar del 0-4 del Clásico, sigue estando muy vivo. Queda mucha diversión por delante.