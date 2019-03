El Leicester se coloca líder en solitario de la Premier con tres goles de Mahrez

El Leicester sigue con su camino triunfal en la Premier League. Los pupilos de Claudio Ranieri se han colocado líderes en solitario en la clasificación tras la derrota del Manchester City frente al Stoke y también gracias a su victoria a domicilio ante el Swansea. No marcó Vardy, pero los tres goles de Mahrez bastaron para poner en el luminoso un 0-3 y tres puntos en el casillero de los visitantes.

Con dos goles en la primera mitad -el segundo en fuera de juego- y otro en la segunda parte, los 'foxes' hundieron un poco más a un Swansea que encadena cinco jornadas sin conocer la victoria y que no consigue salir de la parte baja de la tabla. "Me siento muy bien. Creo que hicimos un gran partido, en el que marcamos tres goles y tuvimos tres o cuatro ocasiones claras para poder anotar más. Además, no encajamos ningún gol, y eso siempre es positivo. Ahora, lo importante es seguir trabajando e ir sumando punto a punto", dijo Ranieri a la cadena 'Sky Sports' tras el encuentro.

"Es verdad que no marcó Vardy, pero sí lo hizo Mahrez, y eso es bueno para el equipo. Siempre le pido a los jugadores que jueguen por y para el equipo, que es lo más importante", señaló el técnico italiano.

"No pensamos en el título, seguimos buscando los 40 puntos de la salvación, ese es mi objetivo primordial. Toca preparar los partidos que vienen en Navidad: Chelsea, Everton, Liverpool, Manchester City... No está nada mal", explicó un sonriente Ranieri. "Los aficionados pueden soñar, pero nosotros debemos tener los pies en la tierra", apuntó.