Leganés y Atlético empatan en Butarque en un partido con muy poco fútbol

Mucha cafeína hizo falta para aguantar sin querer echar una cabezada antes de la hora de comer. Leganés y Atlético firmaron en Butarque un encuentro de esos que encanta a los entrenadores y que al público desespera por la falta de acciones de gol y que, como no podía ser de otra manera, se decidió con jugadas a balón parado. Griezmann hizo el 0-1 y Carrillo, tras un rebote en el larguero, el definitivo empate.

Todo acabó como empezó. Y acabó así de forma más que justa. El primer acto fue de esos que si no se juega no habría pasado nada. Lentos, imprecisos y sin tener las ideas claras, el Atlético no creo absolutamente nada más allá de un disparo de Filipe Luis que se marchó alto. El Leganés, con un 5-4-1, no tuvo problema alguno para frenar a un equipo que, con Griezmann y con Gelson arriba, no se encontraba.

Lo más destacable es que el público no se durmió al llegar al descanso. Los entrenadores, tampoco. Y mucho trabajo tenían para despertar a unos jugadores que también corrían el riesgo de bostezar sobre el césped. El Leganés eso sí estuvo mejor plantado, pero el Atlético salió tras el paso por vestuarios como debe salir un equipo que quiere o que busca ganar LaLiga.

Porque los rojiblancos comenzaron a mover con más rapidez el balón. Y, quién lo iba a pensar haciendo eso, cercaron levemente el área de Cuellar. Pudo llegar Gelson antes que el arquero a un pase en profundidad que el meta resolvió bien, pero no estuvo tan fino en un lanzamiento de falta de Griezmann. Fue un gran disparo sin duda, pero entró por el centro ante un portero demasiado tapado por su barrera. Con el 0-1, llegaron los cambios...

Y llegó de nuevo la estrategia de reservar el 0-1 antes que ir a por el 0-2 con el rival más lanzado hacia arriba. Simeone metió a Thomas por Lemar, y Pellegrino puso en liza a Carrillo. Fue él quien hizo de nuevo la igualada tras, otra vez, una acción a balón parado. Vitolo, mal, llegó tarde a tapar un balón que rebotó en el larguero antes de sobrepasar la línea de gol. Con nueve minutos por jugarse, el Atlético dejaba escapar dos puntos.

Dejó escapar dos puntos, o quizá ganó uno viendo cómo fue su caudal ofensivo. Pudo anotar Griezmann de nuevo en el descuento, pero el remate de Antoine se marchó demasiado alto cuando lo tenía todo en su zurda para marcar. Empate, justo empate, que con la igualdad que reina en la presente Liga sabe a poco.