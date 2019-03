La iniciativa del Racing de Ferrol: no pondrán los resultados en partidos de niños menores de 12 años

INNOVADORA PROPUESTA DEL CLUB GALLEGO

El Racing de Ferrol ha decidido no mostrar los resultados exactos de los partidos de sus categorías de alevines, prebenjamines y benjamines. El objetivo, que los goles no sean relevantes para disfrutar del fútbol: "Pensamos que no es necesario poner si les han metido 25 goles o ellos al contrario; lo importante es que lo pasen bien".