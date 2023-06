Kylian Mbappé: "No he pedido ser vendido o salir al Real Madrid"

El culebrón Kylian Mbappé se ha vuelto a activar y parece que puede acaparar todos los focos del mercado futbolístico. El delantero francés ha confirmado que no ejecutará el año extra de su contrato, por lo que en 2024 se podrá ir a coste cero de París. Esa decisión se la comunicó a la directiva del PSG en julio de 2022 y este lunes envión una carta formal al club confirmando su decisión, hecho que ha provocado un terremoto en el Parque de los Príncipes.

Los medios franceses coinciden en señalar que el PSG no se plantea dejar marchar a a su estrella gratis en 2024, por lo que estarían dispuestos a ponerle en el marcado este mismo verano. El diario Le Parisien aseguraba este martes que Mbappé quería fichar por el Real Madrid este año y no esperar a 2024, pero el propio Kylian negaba esa información y aseguraba que en su cabeza está jugar en París un año más.

Este miércoles, Mbappé ha insistido en esa ida y ha indicado que su intención de continuar la próxima temporada en el PSG.

"No he pedido (al PSG) ser vendido o salir al Real Madrid. Solo confirmé que no quiero activar el año extra previsto en el contrato. Nunca hemos hablado de una renovación con el PSG, pero estoy feliz de quedarme aquí la próxima temporada", explica el delantero de Bondi en una entrevista con 'La Gazzetta dello Sport'.

Además, Mbappé se ha mostrado crítico con el actual proyecto futbolístico del PSG.

"Al más alto nivel, para un competidor como yo, el objetivo es ganar todos los títulos. Sabíamos que había carencias que tarde o temprano acabas pagando. Hay que aprender de los errores de cada temporada, para no repetirlos cada vez", explica Mbappé.