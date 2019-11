Kylian Mbappé desvela quién es su favorito para ganar el Balón de Oro

El delantero del PSG Kylian Mbappé ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre el Balón de Oro. El francés ha asegurado que todavía no se ve como candidato serio y ve a Leo Messi como principal favorito para conseguir el galardón. "A mis ojos, Lionel Messi es el gran favorito. A nivel individual, sigue siendo el más fuerte", ha explicado. El próximo ganador del trofeo se conocerá el próximo 2 de diciembre en el Teatro del Chatelet de París.

Mbappé ha aprovechado la ocasión para hablar también sobre su situación actual, mostrándose encantado de ser considerado una gran estrella en este momento y poder disfrutar de tal estatus. "Sé que no soy Dios. Estoy orgulloso de poder disfrutar de tal estatus en mi ciudad. No hay nada más hermoso que hacer felices a las personas y darles placer. A veces estoy saturado. Vivimos en una burbuja y no siempre es fácil darse cuenta de que somos privilegiados. Pero somos parte de una minoría que tiene la oportunidad de vivir cada día su sueño", ha confesado en unas declaraciones a Der Spiegel.

Mantiene los pies en el suelo

A pesar del buen momento que vive y de la trayectoria con la que ya cuenta a sus veinte años, el jugador ha asegurado que mantiene los pies en el suelo y que da en cada partido el máximo para cumplir con las expectativas. El francés ha sido preguntado también por sus ídolos futbolísticos en la actualidad a lo que respondió que "ya no lo necesita".

"Ya no tengo más ídolos. Una vez que alcanzas ese nivel, donde estoy ahora, ya no lo necesitas. Estoy buscando inspiraciones a través de otras disciplinas deportivas", ha concluido.