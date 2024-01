Kroos: "No me molestaron los abucheos en Arabia, fue divertido"

Toni Kroos, futbolista del Real Madrid, ha hablado sobre los pitos y abucheos que recibió durante la Supercopa de España, jugada en Riad, capital de Arabia Saudí, la semana pasada. El centrocampista, durante la semifinal frente al Atlético y, cada vez que tocaba el balón, era pitado y abucheado por parte del público saudí. Detrás de esos pitos estaban las declaraciones de Kroos sobre el fútbol y la liga saudí que realizó en agosto de 2023.

"Es un modelo increíblemente malo para muchos jugadores jóvenes donde la motivación es el dinero. (...) Ese es también el verdadero problema del desarrollo del fútbol, cuando a esa edad decides exclusivamente por el dinero. Es un tema difícil. Creo que es una lástima para cualquiera que, en la mejor edad del fútbol, deje de lado la idea del deporte. Para mí, ese no es simplemente un buen modelo a seguir y un peligro para el fútbol en el futuro", se pronunciaba entonces el jugador alemán.

Toni Kroos ha hablado este miércoles sobre la actitud de los aficionados saudíes contra él y ha admitido que esos pitos "no" le "molestaron" y que incluso le resultaron "bastante divertidos".

"Fue algo nuevo y emocionante. Podías ponerte en la piel de alguien que experimenta eso en los estadios fuera de casa. Fue una experiencia nueva, no la había vivido antes. Pero no querría perdérmela", indica con ironía Kroos en el podcast 'Einfach mal Luppen', junto a su hermano Felix.

"Los abucheos confirman mis declaraciones, probablemente tenía razón"

"No me lo esperaba, en absoluto. Ni siquiera lo pensé. Pero ni siquiera pensé en ello. Me di cuenta en el primer partido. Al principio no lo relacioné conmigo. Cuando estás así en el partido, estás más o menos concentrado. Entonces eché un vistazo a la grada y me di cuenta. Puedo decir, desde el fondo de mi corazón, que no me molestó ni afectó a mi forma de jugar, al contrario, fue bastante divertido", explica Kroos.

"El trasfondo es que no creo que sea bueno que los jugadores jóvenes entren en la liga y renuncien al desarrollo, a los grandes partidos, a los altos niveles en Europa, que sin duda podrían jugar, en lugar del dinero de la liga de Arabia Saudita. Esa fue mi declaración en aquel entonces y ya fue hace aproximadamente medio año, para mí ya estaba olvidada", admitió el futbolista del Real Madrid.

"Te acostumbras y te hace sonreír. Los abucheos confirman mis declaraciones, probablemente tenía razón", concluye Kroos.