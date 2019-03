Koke: "Antes de Lisboa 2014 jugamos una final contra el Barcelona y eso cansa"

Koke, centrocampista del Atlético, ha asegurado que si en la final de la Champions el Real Madrid decide "esperar atrás" y salir al contraataque, ellos están dispuestos a "llevar la iniciativa" del juego. "La final la planteamos de muchas formas, nunca sabes cómo puede salir el rival. Si nos esperan atrás y nos dan iniciativa la llevaremos, y si tenemos que estar más cerraditos estaremos así. Hay que cuidar todos los detalles al máximo para eso, estamos preparando todo", ha declarado Koke.

El canterano rojiblanco ha destacado "la defensa" como "uno de los puntos fuertes" del Real Madrid. "Sobre todo con el equilibrio que Casemiro les ha dado por dentro, y la salida al contragolpe. Yo creo que nos van a esperar atrás y nos van a salir a la contra", ha planteado Koke, que ha reconocido que es "difícil" encontrar "puntos débiles" al Real Madrid. "Creo que primero tendremos que defender bien y cuidar los detalles, aprovechar sus errores. En estos partidos se cometen muy pocos y los pocos que tengan hay que intentar aprovecharlos", ha comentado.

Entre esos detalles están la capacidad atacante de los laterales rojiblancos, Juanfran Torres y el brasileño Filipe Luis. "Nos dan superioridad cuando suben, cuando los medios nos metemos por dentro tienen el carril para atacar y crear superioridad, son súper importantes", ha explicado. Otro detalle en el Real Madrid es la capacidad ofensiva del lateral brasileño Marcelo Vieira. "Es verdad que es un jugador que ataca mucho, tiene mucha calidad y es uno de los mejores. Tendremos que tener la máxima atención, con Marcelo y con todos", ha declarado Koke.

Ve claras diferencias con respecto a Lisboa 2014

Koke formó parte del equipo que disputó la final de 2014 en Lisboa, en la que cayeron por 4-1 contra los blancos. "Hay jugadores diferentes, han pasado dos años, cambian cosas, algunas son parecidas y muchas cambian", ha dicho Koke.

Respecto a hace dos años, el Atlético llega con "más tiempo de preparación", ha dicho Koke, ya que a aquella final los rojiblancos llegaron una semana después de haber ganado la Liga en el Camp Nou y con el hispanobrasileño Diego Costa y el turco Arda Turan lesionados. "No son excusas, pero en el partido de Lisboa una semana antes nos jugamos una final contra el Barcelona, algo que física y mentalmente te cansa. Ahora hemos tenido tres semanas y vamos a llegar en las mejores condiciones", ha explicado. Tener tanto tiempo de preparación se hace "largo", ha reconocido.

"Llevamos dos semanas esperando a la final, queda una y se hace largo. Pero nos da tiempo para trabajar bien, para estar a gusto, disfrutar entre nosotros. La cabeza la tenemos tranquila, entrenamos alegres, creo que cuando se acerque la última semana es cuando más preparados estaremos", ha explicado Koke.

El centrocampista rojiblanco no se siente más nervioso por ser uno de los representantes de la cantera. "No, para nada, más nervioso no, jugamos con la máxima ilusión del mundo. Es especial jugar la final de la 'Champions', hay que afrontarlo como si fuera la última. Hay que salir con todo, jugar con lo que tienes dentro. Si ganas, al tener ese sentimiento desde pequeñito, lo que has mamado como aficionado y como atlético, será maś especial", ha relatado.

Griezmann, un periodista más

El momento más curioso de la comparecencia del centrocampista madrileño lo ha brindado su compañero francés Antoine Griezmann, que ha tomado el micrófono como si de un periodista se tratara y la ha preguntado por el jugador que mejor viste en la plantilla rojiblanca. "El que más clase tiene eres tú", le ha dicho Koke entre risas.