Koeman, sobre la posibilidad de remontar ante el PSG: "De tener efectividad, nada es imposible"

El Barcelona, en plena línea ascendente de juego y resultados, se topará este miércoles con el PSG, el equipo que le arrolló hace tres semanas en el Camp Nou y que le dejó virtualmente eliminado tras el contundente 1-4.

Sin duda, se trata de un partido que no le viene bien al Barcelona porque puede suponer otro varapalo que frene la triunfal marcha del equipo en las últimas dos semanas.

Pese a ello, Ronald Koeman no cree que sea imposible remontar en el Parque de los Príncipes, aunque el entrenador holandés aseguró que tendrán que hacer un partido "redondo" para tener alguna posibilidad ante Mbappé y compañía.

"Depende de la efectividad, ellos tuvieron mucha en la ida. Salimos a ganar en cualquier campo y siempre creamos oportunidades de marcar. Así que de tener efectividad, nada es imposible", indicó Koeman.

Koeman es consciente de que tienen un resultado "malo" en contra, pero asegura que "siempre hay vida".

"Dependerá de cómo empecemos el partido, de la energía que pongamos para intentar complicar la vida al contrario", aseguró Koeman.

Koeman: "Vamos a intentarlo, jugamos para ganar mañana"

Pese al ánimo que dio al grupo remontar al Sevilla en la Copa del Rey y meterse en la final copera, Koeman cree que no es comparable con lo del miércoles en París.

"No se puede comparar el remontar un 2-0 en casa que un 1-4 fuera de casa. Y el PSG aspira a lo máximo en esta 'Champions'", recordó Koeman.

"Para tener una mínima oportunidad de remontar, hay que hacer un partido redondo y tener mucha efectividad. Vamos a intentarlo, jugamos para ganar mañana. De inicio no me conformo con nada. Hay que salir fuertes, crear ocasiones, jugar a nuestro juego. Pero que no nos podamos decir tras el partido que no hemos dado el máximo, eso sería lo peor", se sinceró el entrenador holandés.