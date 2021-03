El Barcelona alarga su buena racha y sigue en la pelea por la Liga Santander

El Barcelona quiere seguir luchando por la Liga Santander tras haber conseguido una importante victoria en El Sadar ante el Osasuna por 0-2. Los culés suman tres puntos decisivos y recortarán puntos al Atlético de Madrid o Real Madrid tras la finalización del derbi de mañana.

Los pupilos de Koeman siguen en un gran estado de forma tras haber remontado y eliminado al Sevilla de la Copa del Rey.

El Barcelona no cuajó su mejor partido en el día de hoy pero un solitario gol de Jordi Alba le valió para llegar a los últimos minutos muy cómodo, momento en el que Ilaix Moriba se estrenó como goleador y cerró el partido ante un Osasuna que ve como se acaba su buena racha en Liga. Los culés sufrieron en la primera parte y tardaron demasiado en poner la puntilla al partido en la segunda mitad.

El Barcelona esta vez si sentenció

Los de Arrasate hicieron un encuentro serio y pudieron empatarlo pero Calleri no tuvo su día y las pocas ocasiones rojillas las detuvo Ter Stegen.

El partido estuvo dominado por los visitantes pero el Osasuna no perdió la cara en ningún momento, los de Arrasate compiten hasta la extenuación y hoy no iba a ser una excepción. Los últimos 20 minutos fueron parecidos a los del Barcelona - Cádiz de unas semanas, donde los culés no cerraron el partido y los gaditanos consiguieron empatar en los últimos minutos.

Una de las mejores noticias para el Barcelona, además de la victoria, fue el estreno goleador del joven guineano Ilaix Moriba, que puso el 0-2 en el partido tras un zapatazo a la escuadra.

Mañana llega el plato fuerte de la jornada, el partido que puede decidir una Liga o puede ponerla aún más interesante. El Barcelona, tras la victoria, recortará puntos a Atlético de Madrid, Real Madrid o quizá a ambos si se produce un empate. La Liga Santander está patas arriba.