Keylor Navas: "Lloré tras saber que me quedaba en el Madrid, no me quería ir"

"Lloré por todo -tras conocer que se quedaba-. Le dije a mi esposa que yo por dentro quería estar en el Madrid. Dios me ha dado esa oportunidad y no pienso desaprovecharla", declaró en una entrevista a una emisora nacional, hablando de "uno de los peores" días de su vida.

En este sentido, indicó que no llegó a estar metido en el avión destino a Manchester pero sí en el aeropuerto, y desveló lo que pensó en ese momento. "Que pase lo que Dios quiera. Yo estoy tranquilo. No me quiero ir, pero si me tengo que ir es porque Dios quiere que me vaya. Y al final Dios no quiso que me fuera", subrayó.

Sobre el otro protagonista de la historia, el español David de Gea, señaló que es un "excelente portero", "con futuro", pero que no teme que el club blanco vuelva a por él. "Yo confío en lo que yo hago. Siempre he dicho que donde quiera que yo esté voy a dar lo mejor de mí. En el Madrid están los mejores y voy a tratar de competir con cualquiera", afirmó.

Por otra parte, habló de la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, y aseguró que el portugués es "sin duda" el mejor jugador del mundo. "Siempre va a haber una rivalidad. Años atrás, en el futuro... Eso es parte del fútbol", indicó. "Para mí Cristiano Ronaldo es el mejor y lo demuestra cada jornada, cada entrenamiento, y es un ejemplo a seguir", añadió.

Además, no quiso comparar a Carlo Ancelotti y a Rafa Benítez, sus dos entrenadores en el Real Madrid, cada uno con "su estilo", y consideró que sus compañeros James Rodríguez y Gareth Bale podrían ganar el Balón de Oro en el futuro.

Por último, desveló su gran objetivo en el equipo blanco. "La Undécima es mi sueño. Soy una persona muy soñadora y espero ir cumpliéndolos poco a poco. Por mí no va a ser. Voy a trabajar y a darlo todo para ello", concluyó.