La Junta Directiva del Barcelona retira la votación del nuevo escudo tras asumir que el resultado sería contrario al cambio

La Junta Directiva del FC Barcelona ha retirado este sábado sobre la marcha la votación del nuevo escudo del FC Barcelona, punto más caliente del orden del día, tras escuchar las opiniones de algunos Compromisarios en la Asamblea General y haber "asumido" que la votación iba a ser contraria al cambio.

"Retiramos la votación para hacer una reflexión y ver cómo podemos juntar el cambio con el sentimiento, para ver si se puede llevar en breve a un referéndum el cambio del escudo", anunció el presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu, ante el estupor de buena parte de los Compromisarios.

Bartomeu, entre gritos de '¡Queremos votar!', añadió: "A mí me gusta votar, pero queremos hacer esta reflexión porque sí nos hace hacer alguna evolución, veremos si manteniendo el 'FCB' en el escudo. En el futuro puede haber una mejor solución que esta".

Y es que muchos Compromisarios se mostraron contrarios al cambio del escudo propuesto por la Junta Directiva de Bartomeu en el turno de preguntas previo a la votación que finalmente no tuvo lugar. Algunos pidieron que se celebrara un referéndum entre todos los socios y muchos anunciaron además su voto negativo.

El secretario de la Junta Directiva, Jordi Calsamiglia, tomó la palabra tras Bartomeu y aseguró lo siguiente: "Asumimos que este cambio no se aprobaría, porque lo asumimos. Haremos un replanteamiento, y pasamos al próximo punto del orden del día".

Una sentencia que arrancó varios pitidos y abucheo generalizado en el Palau Blaugrana, y que dio lugar a la fuga de algunos Compromisarios contrarios a retirar la votación, esgrimiendo en mano su voto negativo, dando a entender que querían votar 'No' y acabar con el posible cambio de escudo.

Así, el que desde 2002 y hasta ahora era el reconocido y aceptado escudo, con una fina línea negra separando cada parte del mismo, como la cruz de Sant Jordi, la Senyera, los colores blaugrana y un balón, y sobre todo con las siglas 'FCB', seguirá siendo de momento el escudo del FC Barcelona.

Falta por ver la decisión de la Junta Directiva, si bien opta por rediseñar el nuevo diseño o no, y si someterlo o no a un referéndum -cambiando primero los Estatutos del club, ya que no se puede votar en un reférendum normal-.

Las polémicas del nuevo escudo

Parte del rechazo de parte de los socios al nuevo diseño se debe a la falta del acrónimo 'FCB'. Sin él, el nuevo escudo tenía el balón más centrado y unas franjas blaugranas más largas y anchas --con la pérdida de una franja grana y otra azul--, y eliminaba las líneas negras del contorno interior.

Se modernizaba el escudo pero, eso sí, olvidando una de sus señas de identidad como eran esas siglas, presentes desde 1910 y siempre en catalán salvo en tiempos de la Dictadura de Franco, cuando fueron cambiadas por las de 'CFB' atendiendo a Club de Fútbol Barcelona.

Además, la 'Senyera' dejaba de serlo como tal ya que sólo se mantenían las cuatro barras rojas, o granates según el nuevo diseño, igual que la cruz de Sant Jordi perdía el rojo origial que representa a la ciudad de Barcelona y también pasaba a ser granate.

El vicepresidente primero del club, Jordi Cardoner, aseguró antes de que se anulara la votación que el cambio "no es un capricho". "Forma parte del proyecto de crecimiento de marca y del que nos permita seguir liderando el deporte mundial. Lo hacemos para ser el primer referente para millones de personas, hace falta innovar", apremió.

Por su parte, el diseñador del nuevo escudo, Josep Maria Mir, se mostró en la misma línea. "No ha sido una voluntad de modernizar el escudo sino una respuesta a una necesidad que tenemos. Un club como el nuestro no puede perder el tren de la tecnología. Y hemos resuelto el problema partiendo de nuestras raíces, dando más espacio al blaugrana y a la pelota", argumentó.

Y es que considera que el actual escudo no podía hacer frente a las nuevas necesidades digitales y de consumo de contenidos en los 'smartphones' o 'tablets', y no garantizaba una aplicación "fidedigna y homogénea" en los soportes físicos y digitales.