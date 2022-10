Julen Lopetegui: "No tengo ni una sola duda de que el equipo va a revertir la situación"

Julen Lopetegui se ha despedido hoy del Sevilla en un emotivo acto en el palco del Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, tan solo unas horas antes de que el club comunicara su cese tras las derrota ante el Borussia Dortmund en la Champions League.

El Sevilla quiso rendir un homenaje al técnico vasco tras sus 170 partidos al frente del equipo hispalense, tres temporadas en las que ha logrado tres clasificaciones para la Champions y levantar la Europa League en 2020.

"Voy a coger un poco de aire y de fuerza para tratar de expresar lo que tengo en mi cabeza y en mi corazón. Uno cuando ve el vídeo se da cuenta de que el fútbol te castiga mucho, éramos mucho más jóvenes. Hemos entregado una parte de nuestra vida. 24 horas cada día de la semana en cuerpo y alma. Eso desgasta, pero deja huellas en el corazón", explicó Lopetegui.

"No tengo ningún sentimiento de rencor, es de agradecimiento tras tres años bonitos. El resto de sentimientos los dejo a un lado. Soy un hombre de fútbol y entiendo muchas cosas, tengo mi opinión, pero adapto mi respuesta a lo que está bajo mi responsabilidad", aclaró Lopetegu

Lopetegui recordó su primer contacto con Monchi antes de firmar por el Sevilla.

"Estoy muy agradecido de ese día que viniste a Madrid y comimos, acuérdate que pagué yo (risas), y que me convenciste de que era un proyecto muy bonito. Nacía algo nuevo y que entre todos podíamos construirlo", recordó Lopetegui.

"Creo que soy un elegido por haber podido vivir todos estos momentos"

"Agradecimiento también al Presidente y a todo el consejo. A todos los trabajadores del club y me llevo lo mejor que uno se puede llevar: el reconocimiento y la amistad de muchos de vosotros. El respeto de los jugadores y de mi afición. Creo que soy un elegido por haber podido vivir todos estos momentos. Siempre va a ser mi club. No me queda otro reconocimiento que no sea agradecer", agradeció Lopetegui.

El ya exentrenador del Sevilla no tiene dudas de que el equipo revertirá la complicada situación de este inicio de temporada.

"No tengo ni una sola duda de que el equipo va a revertir la situación. Con pequeños retoques y cuando vuelvan muchos jugadores al nivel... el equipo va a estar donde tiene que estar. Lo veré y estaré muy orgulloso. Muchas gracias de corazón. Aquí tenéis un amigo para siempre", indicó Lopetegui.

El entrenador vasco admitió que su etapa como técnico del Sevilla es la que más le ha tocado el corazón.

"Creo que es la que más ha calado en mi corazón. Eso ya no lo puede cambiar nadie, es un sentimiento especial. Me quedo con algo que es mucho más importante que los títulos. Me quedo con el respeto y el cariño de todos. Es lo más grande que uno se puede llevar. Todos somos personas y todos tenemos días buenos y malos. Me han aguantado muchos días y me quedo con eso", subrayó Lopetegui.

Por último, Lopetegui no descartó poder volver al Sevilla en un futuro.

"¿Y por qué no? Nadie sabe lo que nos depara la vida. Yo espero seguir siendo entrenador muchos años y el Sevilla será siempre un gran club. No sé si nuestros caminos se volverán a encontrar, pero sé que son inseparables emocionalmente", concluyó Lopetegui.