Julen Lopetegui: "El Alavés se ha llevado un premio excesivo"

El entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, ha afirmado que el Deportivo Alavés "se ha llevado un premio excesivo" con su triunfo por 1-0 en el tiempo añadido frente a los blancos, en partido correspondiente a la octava jornada de LaLiga.

"Hemos tenido buenas situaciones para marcar en la primera parte, hemos hecho yo creo un buen inicio de partido; pero no hemos conseguido marcar y luego la situación que llevamos arrastrando los dos últimos partidos seguramente nos ha podido pesar. En la última jugada, el Alavés se ha llevado yo creo que un premio excesivo para lo que ha sido el partido", dijo Lopetegui.

El técnico merengue evitó hablar de sustitutos para su puesto. "Es una cuestión que no me atañe a mí, me toca trabajar al margen de estas cuestiones. Porque al margen de la situación negativa que es, hay que tener algo de perspectiva", añadió al respecto.

"Esto es fútbol, las dinámicas son así y tenemos que tratar de levantarnos. Llevamos 10 o 15 días con muchos infortunios, pero esto son cosas que se dan y toca recuperar jugadores y recuperar frescura, y la tranquilidad que teníamos al principio de la temporada", aseguró el entrenador guipuzcoano.

"Un entrenador vive eso con naturalidad y no piensa en ello, estamos aún en el mes de octubre. Un entrenador siempre espera lo mejor de sus jugadores y de sí mismo. Mis jugadores han salido con buena actitud, queriendo marcar desde el principio", indicó otra vez sobre su futuro en el banquillo.

"El equipo intenta hacer las cosas como las tenemos planteadas y como las hacíamos al principio de la temporada. Yo espero que para que salgan las cosas es importante que estén todos, no es normal esta racha de lesiones en los últimos partidos; y por otro lado, recuperar el gol, que llegará. Es un momento duro y el entrenador siempre tiene que dar la cara, el responsable siempre es el entrenador", prosiguió.

Además, Lopetegui señaló que "la buena lectura es que estamos a tres puntos del líder y debemos volver a la senda del triunfo la más rápido posible. Se han juntado todas las cosas negativas que se podían juntar. Las lesiones de Karim [Benzema] y de Gareth [Bale], más los últimos partidos, han pesado en la mentalidad del equipo", valoró.

"Este equipo lleva trabajando como bestias desde hace tres meses y va a seguir así. Tenemos un margen de mejora muy importante, y sobre todo un margen de recuperación de jugadores muy importante, reiteró Lopetegui finalmente.