El juez del caso Jimmy da por cerrada la instrucción tras la declaración de un testigo protegido

El juez que investiga la reyerta ocurrida en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón en la que murió el seguidor del Deportivo de La Coruña Francisco Javier Romero, alias Jimmy, considera finalizada la instrucción y no realizará más citaciones ni practicará más pruebas.

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado Pedro Merchante Somalo está cerca de dictar el auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado tras concluir la investigación, por lo que no llamará a declarar a nuevos testigos para la causa.

Declara un menor testigo protegido

La última declaración aportada a la investigación fue la de una agente municipal cuyo testimonio del pasado 16 de julio contradice el relato policial sobre la muerte del ultra del Dépor. Además, el magistrado ha tomado nota de la declaración de un testigo protegido ante la Fiscalía de Menores, que se produjo el pasado 10 de julio, en el marco de la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público contra dos menores por el delito de riña tumultuaria, pero que figura al margen de la causa que se investiga en el juzgado de instrucción número 20 de Madrid.

Desde entonces, el juez no ha llamado a nadie a declarar ni ha acordado ninguna actuación y considera concluida la instrucción de tal forma que ahora tendrá que decidir quiénes son los acusados y por qué delitos, si bien no ha ningún imputado por el delito de asesinato ni de homicidio.

Ninguno de los detenidos está acusado de su muerte

Y es que ninguno de los 101 detenidos por las fuerzas de seguridad -82 en las dos primeras fases y 19 en la tercera- está acusado de la muerte del integrante de Riazor Blues, ya que los seis imputados por la Policía de homicidio están en libertad: los dos menores y los cuatro excarcelados por el juez el pasado 21 de mayo.

En relación a estos últimos, el pasado mayo el juez ordenó su puesta en libertad al afirmar que no se les puede atribuir la muerte de Jimmy, puesto que la Policía cometió un "error contundente" en la identificación de la persona que fue arrojada al río en primer lugar, persona que no falleció y que no es Jimmy sino Santiago A.M, otro hincha del Deportivo que salió nadando del Manzanares.

No lo entiende así la Policía, que tiene claro que quienes tiraron al río tanto a Jimmy como a Santiago son las mismas personas pertenecientes al mismo grupo agresor, con una diferencia entre un hecho y otro de 43 segundos.

Los hechos tuvieron lugar sobre las nueve de la mañana del 30 de noviembre, cuando unos 200 ultras del Frente Atlético y de los Riazor Blues, apoyados por los Bukaneros del Rayo Vallecano, los Alkor Hooligans del Alcorcón y los Ultra Boys del Sporting de Gijón, habían quedado para pegarse a "mano abierta" -sin armas- en las inmediaciones del estadio Vicente Calderón.

No obstante, como se pudo constatar, los radicales utilizaron barras de hierro, bates, palos y todo tipo de elementos contundentes. Once heridos y un muerto fue el trágico resultado de esa pelea, organizada dos semanas antes por los "hombres de confianza" del Frente Atlético y de los Riazor Blues mediante contactos telefónicos.