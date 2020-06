Juan Mata donará el 1% de su sueldo a organizaciones benéficas y pide a los futbolistas que se unan

El futbolista español del Manchester United Juan Mata se ha comprometido a donar el 1% de su sueldo a Common Goal, una iniciativa solidaria destinada a mejorar las condiciones de vida de las personas con el fútbol como herramienta de cambio, y ha pedido a sus compañeros de profesión que hagan lo mismo.

"A partir de hoy, comprometo el 1% de mi sueldo a Common Goal, un fondo colectivo dirigido por la galardonada ONG streetfootballworld que apoya a organizaciones benéficas de fútbol en todo el mundo. Es un pequeño gesto que si se comparte puede cambiar el mundo", explica el futbolista a través de la web de The Players Tribune.

Mata explicó que su mirada cambió a raíz de una conversación con el marfileño Didier Drogba cuando ambos ganaron la Liga de Campeones con el Chelsea en 2012, en un equipo con gente que hablaba "muchos idiomas diferentes" y con algunos crecidos en medio de "la guerra y la pobreza".

Quiere que todos tengan las oportunidades que él tuvo

"Cuando la gente habla de fútbol suele ser de dinero o de trofeos. Pero el fútbol también ofrece algo más a los jóvenes; proporciona la experiencia de la vida real, y a veces la vida real es difícil", continuó.

También fue trascendental la muerte de su abuelo, que le enseñó a amar el fútbol. "Pensé en todo lo que el fútbol me había dado y pensé en lo que quería que fuera mi legado. Sabía lo afortunado que era de tener las oportunidades que había tenido y que no todo el mundo tiene una familia como la mía. Y aunque he estado comprometido con organizaciones benéficas antes, sabía que quería hacer algo más. Quiero asegurarme de que otros niños tengan las oportunidades que tuve", señaló.

Por todo ello, el asturiano pidió a sus compañeros ayuda para crear un movimiento basado "en valores compartidos" que puedan convertirse en "parte integral de toda la industria futbolística".

Espera que más gente se una

"Una de las primeras lecciones que aprendí en el fútbol es que se necesita un equipo para lograr los sueños. El objetivo común es crear una forma de colaboración para que el fútbol devuelva a la sociedad lo que le ha dado", expresó.

"Tenemos tantas oportunidades simplemente porque jugamos un juego de niños. Somos afortunados de vivir un sueño. Vamos a reunirnos y ayudar a los niños de todas partes a experimentar esa misma luz y alegría. Al hacerlo, podemos mostrar a la industria del fútbol que el objetivo común tiene que suceder y que va a suceder, porque es lo correcto", añadió.

En este sentido, Mata explicó que el objetivo a largo plazo es destinar "el 1% de los ingresos de toda la industria del fútbol para organizaciones benéficas de base" para fortalecer fortalecen a las sociedades a través del deporte.