José Mourinho: "Florentino me ama y yo le amo. Somos amigos"

José Mourinho, nuevo entrenador del Tottenham

José Mourinho ha sido presentado como nuevo entrenador del Tottenham y, como era de esperar, ha dejado varios titulares en la rueda de prensa. Curiosamente, el Real Madrid se ha colado en la rueda de prensa del portugués.

"¿Que si he hablado con el Madrid? Tengo muchos amigos ahí, el presidente el primero. Somos amigos, hablamos e intercambiamos SMS. Él me ama y yo lo amo... después de los trofeos ganados de lo que más orgulloso me siento es de los amigos que tengo en los clubes que he entrenado..Como ya sabes, el período en el Madrid fue increíble para mí. Hicimos cosas espectaculares", indicó Mourinho.

Mourinho aseguró que no necesita jugadores y que está feliz con el equipo que hereda de Pochettino.

"No necesito jugadores. Estoy muy feliz con los que tengo. Solo necesito tiempo para comprenderles mejor y saberlo todo sobre ellos. Siempre digo que solo conoces a un jugador cuando trabajas con él", aseguró Mourinho.

"Esta plantilla es muy, muy buena. Les he dicho que una de las razones por las que he decidido venir son ellos. Traté de comprar a algunos de ellos desde diferentes clubes, pero no pude", explicó Mourinho.

El entrenador luso bromeó al ser preguntad por la promesa que hizo cuando entrenaba al Chelsea de no dirigir nunca a los Spurs.

"Eso fue antes de que me echaran. Voy a enfrentarme a algunos de mis anteriores equipos, por lo menos al Chelsea y al Manchester United, pero espero que también al Inter o el Real Madrid", afirmó 'The Special One'.