José Castro: "Es una final, el más importante de lo que va de la temporada"

El presidente del Sevilla, José Castro, ha comentado este martes que el encuentro que su equipo disputa mañana ante el Borussia Mönchengladbach alemán "es una final, el más importante de lo que va de la temporada", ya que deben "ganar para aspirar a seguir en la Champions".

Aunque el Sevilla no depende de sí mismo para meterse en los octavos de la Liga de Campeones, Castro, poco antes de partir la expedición hacia Alemania recordó a los periodistas en el aeropuerto sevillano que deben "no perder" para asegurar "la tercera plaza" que les "permitirá jugar la 'Europa League' a partir de febrero" y por ello "no valen medias tintas. "Este equipo está capacitado para ganar a cualquiera".

El dirigente sevillista, por otra parte, admitió que le "gustaría estar mejor en la Liga, ser más regulares" después de haber "hecho una gran inversión" y subrayó que "un plantel que le gana al Madrid y al Barcelona le tiene que ganar a otros equipos".

"Pero soy optimista y creo que la regularidad llegará. El puesto en el que ahora estamos no es el que nos corresponde. Estamos a seis puntos de Europa porque otros equipos tampoco han sido regulares. Espero que esta tendencia cambie", añadió.

Castro no se mostró partidario de fichar a un central para paliar la baja del defensa italiano Marco Andreolli, lesionado hasta final de temporada, ya que "la idea es no precipitarse" y que ya verán "qué decisión tomar sobre la llegada de un jugador".

Por otro lado, el mandatario reiteró que está "negociando" la renovación del centrocampista argentino Éver Banega, quien "quiere seguir y el club quiere que siga", por lo que "cuando un jugador está a gusto, lo mejor es no cambiar de equipo", de modo que se mostró "optimista. Ojalá siga muchos años en el Sevilla".

Castro se refirió también a los problemas legales que atañen a 'Sevillistas de Nervión', la sociedad que detenta la mayoría de acciones del club, y aseguró que "sin estabilidad no habría habido triunfos" por lo que él seguirá "trabajando por la estabilidad, haya demandas judiciales o no".

El dirigente recordó que en las últimas semana ha "sufrido varias denuncias" por parte de la familia de su antecesor en el cargo, José María del Nido, y relató que "cuando en 57 años nunca las había tenido, está claro que la situación no es agradable, no es buena para la entidad".

"Tomaré todas las medidas que tenga que tomar para que haya estabilidad. Soy hombre de consenso, no de guerra. Es lamentable esta situación que no lleva a nada, una situación generada sin motivos. No hay motivos para esta inestabilidad, da una imagen de la entidad que no es real", subrayo Castro.