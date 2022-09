La lista de Jorge Vilda para los duelos ante Suecia y Estados Unidos

Jorge Vilda, seleccionador nacional de fútbol femenino, ha ofrecido la lista de convocadas para los duelos ante Suecia y Estados Unidos. Una lista con mucho morbo y que llegaba tras la rebelión de 15 jugadoras que enviaron un email a la RFEF renunciado a ir convocadas hasta que saliera el actual seleccionador nacional.

Como era previsible, en la lista de convocadas no están ninguna de las 15 jugadoras, que emitieron un comunicado asegurando que no habían renunciado a ser convocadas y que no habían pedido el cese de Vilda. Tampoco aparecen en la lista Jennifer Hermoso e Irene Paredes.

La situación en el seno de la selección española de fútbol tiene difícil arreglo. Las jugadoras siguen manteniendo su postura y pidiendo cambios a la Federación para ir convocadas. Pero la posición de Luis Rubiales y de la RFEF es la de respaldar de forma absoluta a Jorge Vilda, por lo que a priori parece que las jugadoras seguirán sin ir convocadas.

El propio Vilda reconoció hace unos días en una entrevista que había tenido ofertas, pero que él quería seguir en la selección nacional, reiterando que se veía con fuerzas para seguir comandando el vestuario español.

Lista de 23 convocadas por Jorge Vilda

PORTERAS: Misa Rodríguez, Sun Quiñones y Enith Salón.

DEFENSAS: Sheila García, Oihane Hernández, Ivana Andrés , Ana Tejada, Rocío Gálvez, María Méndez, Olga Carmona y Nuria Rábano.

CENTROCAMPISTAS: Teresa Abelleira, Anna Torrodá, Maitane López, Maite Oroz, Irene Guerrero y Claudia Zornoza.

DELANTERAS: Marta Cardona, Ane Azcona, Esther González, Alba Redondo, Athenea del Castillo y Salma Paralluelo.