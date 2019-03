Jordi Mestre, vicepresidente del Barça: "No se nos ha pasado por la cabeza vender a Neymar"

La continuidad del brasileño Neymar Junior en el Barça no está en tela de juicio, ha asegurado el vicepresidente tercero del FC Barcelona, Jordi Mestre, quien ha subrayado: "ni se vende, ni se nos ha pasado por la cabeza venderlo". La baja forma del jugador brasileño en el último tramo del campeonato, en el que se ha mostrado como una sombra del jugador deslumbrante que se echó al equipo a la espalda durante la baja de Lionel Messi, no ha alertado a la entidad, que sigue confiando en las buenas prestaciones que aún es capaz de proporcionar el joven futbolista. Mestre no tiene duda que el Barça no se va a plantear la salida del jugador.

Reitera que el Barça está feliz con Neymar

"En absoluto. Este es un asunto recurrente y ya lo he dicho por activa y por pasiva: estamos encantados con Neymar. Y Neymar ni se vende ni se nos ha pasado por la cabeza venderlo", ha enfatizado en unas declaraciones a la televisión del club azulgrana. "Cuando fichó por nosotros, hizo un esfuerzo económico porque otros clubes le daban más dinero. Vino a jugar aquí porque lo que quería era jugar buen fútbol, y hacerlo al lado de Messi para ganar títulos. Esta temporada está haciendo un curso espectacular. Seguramente el hecho de que no marque goles últimamente o que las cosas no le salgan como él querría, ha hecho que salgan comentarios, que son especulaciones puras", ha apuntado el vicepresidente tercero de la junta azulgrana, encargado del área deportiva.

Le aconseja que solo juegue un torneo con la selección

Acerca de los planes estivales del jugador, que quiere participar en los Juegos de Río y en la Copa América, Mestre ha apuntado que nada está resuelto aún y que todo está por negociarse. "Lo que no nos podemos negar es a que juegue una competición FIFA (la Copa América), pero lo que nosotros aconsejamos es que juegue sólo un torneo (el Barça quiere que participe en los Juegos). Las temporadas son muy densas y creemos que tiene que descansar", ha dicho. "La decisión se tiene que gestionar y tenemos que recomendarle lo mejor para él y para nosotros. No es un asunto urgente", ha añadido.

Sobre la renovación del jugador, Mestre no ha querido marcar plazos, al asegurar que todo se producirá "cuando llegue el momento". "Si tenemos que hablar, hablaremos. Veo a Neymar muy feliz en el Barça, en Barcelona, muy integrado en el equipo y en la ciudad. Está comprometido al máximo. No veo el porqué, sobre si tiene que irse o si nosotros no tenemos que renovarle. Es una cuestión de voluntades", ha agregado.