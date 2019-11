Joaquín Sánchez reta a Marc Bartra a un partido de tenis: "Ve poniendo fecha que te voy a dar la del tigre"

Joaquín Sánchez ha retado a su compañero en el Betis Marc Bartra a un partido de tenis. Todo lo ha relizado a través de un divertido vídeo colgado en su cuenta de Instagram.

"Escúchame Marc, que ya estoy 'cansadito' de tantas risas y tanto cachondeo y tanta guasa con esto del tenis. Que te reto a un partido, así que ve poniendo fecha que te voy a dar la del tigre", afirma Joaquín a Bartra.

Pide ayuda a Ferrero

Acto seguido se puede ver en otro vídeo como Joaquín reconoce que se ha calentado y pide ayuda al extenista Juan Carlos Ferrero.

"Ferrero, necesito tu ayuda. Me he calentado con esto del tenis y he retado a Marc Bartra, así que me tienes que dar unos consejitos para decirle a éste quién es el que manda en la pista. No me dejes tirado, 'pisha'".

Ferrero no ha dudado en prestarse a ayudar al bético para el reto ante Bartra: "Mañana me planto ahí y le echamos dos clases", le responde el extenista valenciano a Joaquín.