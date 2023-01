¿Joao Félix, cedido al Chelsea hasta final de temporada?

La salida de Joao Félix del Atlético de Madrid parece ser inminente, cuestión de horas. El jugador habría llegado a un acuerdo con el Chelsea para marcharase cedido a Stamford Bridge hasta final de temporada. El club londinense asumiría su salario íntegro, algo menos de 11 millones de euros.

Para que la operación sea oficial falta el visto bueno del Atlético de Madrid, que permitiría la cesión del portugués siempre que no existiera opción de compra. La otra condición, según apunta el diario Marca, es que el delantero luso amplíe su contrato con el club rojiblanco hasta 2027, un año más de lo que tiene firmado y que permitiría al Atleti rebajar la amortización anual y cuadrar su balance de ingresos y gastos.

Hasta ahora, no se había producido ninguna oferta ni negociación por el atacante luso, hasta que el Chelsea trasladó este domingo sus intenciones y las formalizó este mismo lunes, para iniciar la cuenta atrás del futbolista, al menos de forma temporal, en el club rojiblanco, siempre que se culmine el préstamo en el que trabajan todas las partes desde este lunes y cuya resolución, si se da, no debería prolongarse en el tiempo.

Las negociaciones entre Chelsea y Atlético de Madrid están en curso para tratar de desbloquear la situación de Joao Félix, que ya expresó al club rojiblanco su idea de marcharse en este mercado de enero tras su complicada relación con Simeone.

"Por los motivos que no merece la pena ahora entrar en ellos, la relación entre el 'míster' (Diego Simeone) y él, los minutos jugados y su motivación en el momento actual hacen pensar que lo razonable para el club es que, si hay alguna opción buena para el jugador, para el club y para, por supuesto, el club donde pueda ir, al menos analizarla. A mí, personalmente, me encantaría que continuara, pero creo que la idea del jugador ahora mismo no es esa", asumió Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético, en declaraciones a 'TVE' durante el pasado Mundial de Qatar 2022.

Ante la falta de ofertas para un traspaso, fijado por encima de los cien millones de euros (al Atlético de Madrid le costó los 120 millones de euros de su cláusula de rescisión más siete de intereses bancarios en el verano de 2019, cuando lo fichó desde el Benfica), el club también se ha abierto a una cesión hasta final de temporada para dar salida a un futbolista que quiere marcharse.