Sale a la luz el vídeo de Dani Alves y su víctima en la discoteca tras la violación

Dani Alves sigue entre rejas acusado de una presunta violación que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona. En estos cuatro meses, el futbolista brasileño ha intentado salir en libertad bajo fianza apelando al presunto consentimiento de la víctima o a su arraigo con la Ciudad Condal. No obstante, los cambios de versión del defensa, así como el consistente relato de la víctima o el riesgo de fuga, han frenado sus opciones de éxito ante la jueza.

El diario Ara desmenuza este miércoles el vídeo que grabó la cámara de seguridad de la discoteca el día de la presunta violación. "Dani Alves fue el primero en salir del baño. [...] Sale luego una chica del baño donde habían estado los dos y donde ella aseguraría, poco después, que Alves la había violado", explica el citado medio.

'Ella no deja de llorar en todo el rato'

Según dicho relato, en ese momento la denunciante "va directa a la otra joven (su prima) para decirle que era hora de irse. [...] La víctima de la supuesta agresión, distante, sólo le choca la mano. Las dos salen deprisa de la discoteca". Una vez en la calle, la víctima "se pone a llorar. Uno de los primeros gestos que hace es señalarse repetidamente la rodilla, donde tenía una herida que el informe médico recogería". "Ella no deja de llorar durante todo el rato", según la descripción de las imágenes.

Otra imagen destacada de las captadas por las cámaras de seguridad de la discoteca llega cuando se aprecia cómo Alves acosa a la denunciante: "En un momento, la víctima está de espaldas al futbolista, pero él le coge la mano y se la lleva a la zona de sus genitales. La chica la quita de golpe. [...] Hay otro momento en el que Alves le baja la mano hasta el culo de la chica. Ella se la vuelve a quitar".

'Nadie me creerá'

Recientemente, el diario La Vanguardia tuvo también acceso a la transcripción de la cámara del mosso que atendió a la joven en la discoteca Sutton minutos después de haberse producido la supuesta agresión sexual de Dani Alves. Esa cámara se activó de forma accidental y grabó la primera declaración de la joven justo después de la supuesta violación.

El citado medio detallaba que la chica hablaba con el agente y, entre sollozos, le contaba que accedió voluntariamente al baño con Alves, pero que, tras darse unos besos, le pidió que parara y él se negó.

"Accedí de manera voluntaria al lavabo y después de darnos unos besos le dije que me quería marchar... pero él me dice que 'no' y cierra el pestillo", aseguraba la joven al mosso.

"Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa"

El testimonio de la joven continuba y la joven aseguraba y asegura que el futbolista brasileño le dijo 'eres mi putita' y le comenzó a pegar. "Me comenzó a decir cosas desagradables como 'eres mi putita' y también me comenzó a pegar. Me tiró el bolso al suelo y me cogió de la ropa", le contaba la joven al agente, una declaración que quedó grabada en la cámara del mosso.

En la transcripción del vídeo, la chica interrumpía varias veces su declaración ante el agente al estar llorando y visiblemente afectada. Una amiga de la víctima aparecía en escena y denunciaba ante el mosso que había habido penetración. En ese momento, siempre según lo que desvelaba La Vanguardia, el agente calmaba a la joven y le animaba a denunciar lo ocurrido, a lo que la chica respondía que nadie la iba a creer porque en las cámaras de la discoteca se podía ver que ella había accedido a los baños con Dani Alves de forma voluntaria.

"Nadie me creerá porque verán por las cámaras que entré de manera voluntaria al lavabo", le decía la joven de 23 años al agente. Tras esa frase, la batería de la cámara del agente se agotaba y se cortaba la grabación.