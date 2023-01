Joan Laporta: "No pude retener a Messi porque estábamos en la ruina"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, ha repasado la actualidad deportiva del club. Además, también ha hablado sobre la relación con Leo Messi y las posibilidades de que el argentino vuelva al club azulgrana: "Tuve que poner al Barça por delante del mejor jugador de la historia del fútbol. En esos momentos de ruina económica no pude retenerlo. Creo que era lo mejor para el club. Ahora mismo es jugador del PSG y prefiero no hablar de él. Nosotros estamos centrados en el Barça. Leo siempre formará parte de nuestro escudo y me gustaría que tuviera un final diferente del que tuvo. Hay varias opciones, pero me equivocaría si las dijera. Tenemos relación", explicó en una entrevista en la cadena Ser.

Cree que el exfutbolista azulgrana, que ahora milita en el PSG, se merecía ganar la Copa del Mundo: "Si ganaba Argentina me alegraba por Messi; si ganaba Francia, por Dembélé y Koundé. Leo se merecía el Mundial".

"Si Piqué quiere será presidente del Barcelona en un futuro. Nuestra relación es excelente"

Sobre Gerard Piqué, que dejó el fútbol antes del Mundial: "Si él quiere será presidente del Barça en un futuro. Nuestra relación es excelente".

Laporta también ha querido salir al paso de los posibles próximos fichajes: "No pagaremos 80 millones por Bernardo Silva. Seguro. ¿Haaland? Ya veremos cómo lo hace en el City, nosotros de momento tenemos a Lewandowski que lo está haciendo muy bien".

Ya barajan futbolistas para la sucesión de Busquets: "Neves es un gran jugador, pero esto forma parte de conversaciones privadas. Busquets no será eterno y hay discusiones internas para encontrarle un sustituto de garantías. Frenkie de Jong puede jugar en esta posición, pero no valdrá con un único jugador. Esto lo decidirá Xavi".

Asegura que, con él, el Barça seguirá siendo una sociedad anónima: "Soy presidente del Barça para mantener el modelo de propiedad del club. Los socios siempre tienen que ser los propietarios. Goldman Sachs tiene personas en su equipo muy culés. JP Morgan también. Y son muy conscientes de que el modelo de propiedad no se toca. Estamos trabajando muy bien conjuntamente y no representan ninguna amenaza para nosotros".

Superliga versus Premier

El mandatario cree que la Superliga competirá con la Premier: "No hubiera entrado en este proyecto si la competición no era abierta. Queremos que el gobierno sea de los clubes. Espero que UEFA ocupe una silla más en la mesa de la gobernanza. Si la resolución es favorable, creo que la Superliga será una realidad en 2025".

"Haremos una competición europea que compita con la Premier. Yo creo que los equipos ingleses no entrarán en un primer momento. Nos encantaría que entraran, pero mi opinión es que inicialmente no lo harán. Y que todo acabará con una fusión más adelante", señala Laporta.

En cuanto al presidente de la Liga, Javier Tebas, opina que se trata de una persona difícil: "Nuestra relación personal nunca ha sido mala, pero sí que ha sido tensa. Tebas es una persona complicada. Se debería preocupar más de recuperar los abonados al fútbol por televisión, de incrementar los ingresos del fútbol español".