Joan Collet: "El Espanyol no conocía el contenido de las pancartas"

El presidente del Espanyol, Joan Collet, ha pedido "disculpas a cualquier persona que se haya sentido ofendida", después de que un sector de la grada mostrara pancartas de muy mal gusto en el partido de vuelta de octavos de la Copa del Rey, ante el Barcelona en Cornellà-El Prat.

El mandatario, en un comunicado emitido a través de los medios del club catalán, ha insistido en el malestar de la entidad: "No compartimos las expresiones de un sector de la grada", ha aseverado, "me sabe mal la imagen de la entidad porque siempre ha sido modélico y ejemplar", ha asegurado.

Collet ha querido dejar "muy claro" que el Espanyol "no conocía el contenido de las pancartas ni la existencia de la mayoría de ellas".

Los dirigentes sabían que estos aficionados (La Curva) estaba preparando una "y dimos el OK".

Esta aprobación fue a la primera, que recordaba el origen suizo del fundador del Barça y el origen catalán del del Espanyol. "Shakira es de todos", "Pau tu pie nos muestra el camino (en referencia al pisotón a Messi)" o "Suárez ladrador y mordedor" fueron las otras pancartas que se exhibieron desde la grada.

Las pancartas, ha detallado el presidente, "no se entraron en el estadio, sino que se hicieron ahí". "Nos sentimos engañados", ha apostillado.

Además, Collet ha recordado que no las podían retirar, "ya que no estaban fijas en ningún sitio", y los Mossos d'Esquadra, ha subrayado, "recomiendan no intervenir en la grada durante el partido".