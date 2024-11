Jesús Navas: "No estoy preparado para jugar mi último partido, pero ha llegado el momento"

El próximo 22 de diciembre dirá adiós al fútbol Jesús Navas, uno de los futbolistas más importantes de la historia de España y una leyenda del Sevilla FC. Y es que el defensa nacido en Los Palacios y Villafranca el 21 de noviembre de 1985 se unió a la cantera del club hispalense con 15 años y debutó con el primer equipo del Sevilla el 23 de noviembre de 2003 ante el Espanyol. El resto es historia de uno de los mejores laterales de la historia del fútbol.

En sus 19 temporadas en el Sevilla, Jesús Navas ha levantado ocho títulos (dos Copas del Rey, una Supercopa de España, dos Copas de la UEFA, dos Europa League y una Supercopa de Europa). El futbolista sevillano también ha conquistado un Mundial (2010), dos Eurocops (2012 y 2024) y una Liga de Naciones (2023). Su palmarés se completa con dos Copas de la Liga inglesa y una Premier League, tres títulos que ganó durante sus cuatro temporadas en el Manchester City (2013-17), el único club en el que ha jugado Navas al margen del Sevilla.

Anoche el Radioestadio Noche de Onda Cero, con Rocío Martínez y Edu Pidal al frente, se desplazaron hasta el Sánchez Pizjuán para rendir homenaje a Jesús Navas, repasar su increíble trayectoria en el fútbol y comprobar cómo afronta su retirada.

"No estoy preparado para jugar mi último partido, es complicado, pero ha llegado el momento", admitía Jesús Navas en los micrófonos de Radoestadio Noche de Onda Cero al hablar sobre su último partido.

"Estos meses están siendo muy emotivos, me quedo con el cariño de la gente, es lo más bonito; yo no he cambiado desde que empecé, eso es fundamental. Sigo con la misma ilusión de ir a entrenar, de jugar con mi Sevilla, creo que esa ambición es la que me ha llevado a conseguir títulos. Si pudiese jugaría toda mi vida al fútbol", señaló Navas.

"Cuando estoy es para jugar, siempre a disposición a pesar de mis dolores. Lucho por mi Sevilla y es lo que quería en estos meses, estar con los más jóvenes", reflexionó Navas sobre sus problemas de cadera y que le han llevado a decidir retirarse.

"Llevo cuatro o cinco años con este tema, es complicado. El último año se agudizó un poco y es difícil. Cuando juego el partido entero, al día siguiente es difícil andar y caminar. En los entrenamientos me mido más y sé la situación mía y me controlo. Pero en el partido tienes que ir por todas y es más difícil. El cuerpo nos dice hasta aquí y es lo que hay. El desgaste ha ido a más. He tenido algún sustillo más, mi mujer y mis niños lo han visto, y al final la situación es la que es", explicó Jesús Navas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com