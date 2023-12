Jennifer Hermoso, tras la muerte de Itziar Castro: "Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño"

La actriz Itziar Castro moría el pasado 8 de diciembre a los 46 años a raíz de una parada cardiorrespiratoria. Conocida por series como 'Vis a vis' y películas como 'Pieles' o 'Campeones', la interprete catalana fallecía en Lloret de Mar (Girona). Una trágica noticia que sacudió al mundo de la cultura en España y provocó miles de mensajes de pésame y condolencias.

La muerte de Itziar Castro trascendió al mundo de la cultura y fueron muchas las personas que despidieron a la actriz con mensajes, un de ellos fue el escrito por Jennifer Hermoso, delantera de la selección española y del Pachuca mexicano. La internacional española era amiga de Itziar Castro y mostró su dolor por la muerte de su amiga.

"No puedo creerlo, es que no puedo creer que te hayas ido... Te he escrito, deseando que todo fuera un mal sueño. Pero pasan las horas y no consigo imaginarme que no me contestaras", indica la futbolista en su cuenta en la red social 'X', antiguo Twitter.

"Apareciste en mi vida como un ser de luz, me protegiste, que cuidaste, me ayudaste a ser más fuerte. Me enseñaste que la vida es bonita, aunque a veces cueste verlo. Que p*ta injusta es la vida. Amiga, como me escribiste en el libro que me regalaste, tu lucha es mi lucha, siempre. Seguiré tu estela y lucharé por ti, como tú lo hacías por todas nosotras", escribía Jenni Hermoso junto a una foto de ella con Itziar.

Nominada al Goya a mejor actriz revelación por 'Pieles' (2017), Itziar Castró moría a los 46 años por una parada cardiorrespiratoria mientras asistía a las pruebas de luz para un espectáculo de natación sincronizada en la piscina municipal cubierta de Lloret del Mar, según informaron fuentes del Ayuntamiento de Lloret del Mar.

La directora de su agencia de representación Gabriela Defty comunicaba la muerte de la actriz y subrayaba su "contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social".

"Es con profundo pesar que informamos del fallecimiento de la talentosa actriz Itziar Castro, ocurrido la pasada noche. Con una carrera destacada en la industria del entretenimiento, Castro dejó una huella imborrable con su notable actuación y carisma. Su contribución al mundo del arte y su incansable trabajo por la igualdad y la justicia social permanecerán como un legado perdurable de su pasión y compromiso", rezaba el comunicado.