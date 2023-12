La última aparición de Itziar Castro tras la muerte de Concha Velasco: "¡Viva la vida!"

La actriz Itziar Castro ha fallecido en la noche de este jueves a los 46 años. Un triste adiós que llega tan solo unos días después de despedir a otra de las figuras más reconocidas de la cultura española, Concha Velasco. Precisamente, Concha fue uno de los grandes referentes de Itziar, de ahí que se mostrase profundamente emocionada por su muerte.

El pasado 2 de diciembre se dio a conocer la noticia de que Concha Velasco había fallecido a los 84 años en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Fueron sus hijos, Manuel y Paco, quienes comunicaron el deceso a través de un escrito remitido a los medios de comunicación. Considerada como una de las grandes figuras de la historia cinematográfica española, el fallecimiento de 'la chica ye ye' provocó una gran consternación en la sociedad española, pero sobre todo en aquellos que llegaron a conocerla personalmente.

Fueron muchos los rostros conocidos que se despidieron de Concha Velasco, entre los que se encontraba la misma Itziar. A las puertas del Teatro de La Latina de Madrid, lugar en el que se celebró la capilla ardiente, la actriz hizo unas declaraciones a Europa Press en las que no pudo evitar aparecer tremendamente emocionada y afectada.

"Yo soy actriz por ella"

Allí, entre lágrimas y casi sin poder articular palabra, Itziar declaró lo importante que había sido Concha en su vida: "Es que no puedo hablar. Es que era una persona muy importante para mí". Es más, incluso llegó a reconocer que su carrera se la debía a ella: "Hace una semana vio mi corto y me volvió a decir... Cada vez que me la encontraba me decía 'qué buena actriz eres', y yo soy actriz por ella".

"Yo con tres años la veía y yo cantaba 'Mamá, quiero ser artista'. Ella sabía lo mucho que la quería... Manuel también, toda la familia", continuó diciendo antes de concluir con este mensaje de admiración y de alegría: "Es un referente en todos los sentidos, así que... Solo diré 'viva la vida y viva el espectáculo'".

Aquella fue la última aparición pública de Itziar Castro. Una aparición en la que lloró la muerte de la que fue su gran referente... Sin saber que apenas unos días después el cine y la cultura la habían a llorar a ella.