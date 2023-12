Lipedema, la enfermedad crónica y sin cura que padecía Itziar Castro

Hace justamente una semana despedíamos a la actriz Concha Velasco. Fue un momento en el que amigos, familiares y compañeros de profesión daban su último adiós a la actriz entre mensajes de cariño y compañía a la familia. Entre ellos, estaba Itziar Castro, rota de dolor por la muerte de la actriz a la que tenía un cariño especial.

La tragedia ha vuelto a llamar a la puerta del cine cuando en la madrugada del viernes se daba a conocer la noticia de que Castro, a sus 46 años, habría sufrido una parada cardiorrespiratoria cuando estaba entrenando en la piscina cubierta municipal de la localidad de Lloret de Mar.

Todo ello se produjo de madrugada, mientras se realizaban ensayos técnicos del espectáculo de natación sincronizada en el Club Natación Kallípolis junto a Anna Tarrés, exseleccionadora española.

En el momento de los hechos, se estaban practicando pruebas de luz para el espectáculo que preparaban de natación sincronizada llamado 'Un mundo de fantasía', que tenía que estrenarse el día 17 de diciembre. La actriz se encontraba fuera del agua cuando comenzó a sentirse mal y fue entonces cuando sufrió una indisposición, siendo atendida después por los servicios de emergencia, que no lograron reanimarla y la actriz terminó perdiendo la vida alrededor de las dos de la mañana.

El médico forense determinará cual ha sido la causa natural de su fallecimiento.

¿Qué es la enfermedad de lipedema?

La fallecida se enteró a través de las redes sociales que su sobrepeso y su deformidad se debía a una enfermedad crónica denominada lipedema.

Esta enfermedad se trata de una dolencia progresiva del tejido graso acumulado en las piernas y en los brazos. En función de la cantidad concentrada, hay cuatro varemos para clasificarla: normal, grado I, grado II y grado III.

La protagonista de 'Vis a vis' tenía el nivel más grave de todos. Además, dependiendo de la persona, si se somete a una dieta estricta y a un ejercicio intenso puede suceder que no se note casi mejoría, ya que la patología tiene que ver con un desorden del tejido adiposo.

"Os recuerdo que el lipedema es una enfermedad crónica genética hormonal y progresiva que tenemos el 11% de las mujeres en el mundo, o sea 11 de cada 100, y que no es sólo una enfermedad de gordas, también la sufren mujeres de peso normativo", explicaba Itziar Castro en sus redes sociales.

Algunos expertos del Hospital Clínico de Barcelona, por su parte, aseguran que la enfermedad afecta a un 5% de las mujeres en el mundo. El problema de ello es que muchas lo confunden con obesidad y no permanecen alerta a las recomendaciones sanitarias.

No fue hasta el año 2008 cuando la Organización Mundial de la Salud la reconoció como enfermedad a pesar de que la Seguridad Social no cubre todos los tratamientos. Es cierto que no existe cura para ella, pero sí que hay tratamientos que ayudan a disminuir el dolor, como la terapia de compresión y liposucción.

La actividad física acuática parece ser especialmente beneficiosa en pacientes con lipedema ya que la presión del agua favorece el drenaje linfático y la flotabilidad reduce la carga sobre las articulaciones de los miembros inferiores.

El uso de prendas de compresión puede reducir el dolor y la incomodidad de las extremidades afectadas.