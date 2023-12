Los Javis, devastados tras la muerte de Itziar Castro: "Te mando todo mi amor"

La muerte de Itiziar Castro ha conmocionado al mundo de la cultura española y, más concretamente, al del cine. La actriz catalana era un personaje muy querido, ya no solo por sus papeles en películas y series, sino también por "su lucha por la igualdad y la justicia social", como ha escrito Frankie de Leonardis, amigo íntimo de Castro. Es por eso que las redes sociales no han tardado en llenarse de mensajes de condolencia lamentando su marcha y resaltando su figura cinematográfica.

La propia Academia de Cine ha publicado un mensaje en su cuenta de X, destacando que fue nominada al Goya a mejor actriz revelación por su papel en 'Pieles', película de 2017 de Eduardo Casanova. "Fallece la actriz Itziar Castro. Fue nominada al Goya a Mejor actriz Revelación por su papel en Pieles y participó en películas como Campeones. Era miembro de la Academia de Cine", dice el tuit.

Su amiga y compañera de profesión, Beatriz Rico, ha sido una de las que ha mostrado en redes la profunda tristeza que le ha causado la pérdida de Itziar, así como su asombro ante la noticia. "En shock totalmente. Itziar Castro ha fallecido, y el dolor y la conmoción por es terrible. El compromiso y el talento de Itzi (le gustaba que se la llamara así) lo conocemos todos, pero su bondad no. Yo apenas la conocía cuando le pedí ayuda en un tema profesional", ha escrito la actriz.

Lidia San José, que coincidió con Castro en 'Paquita Salas', tampoco puede creerse la pérdida, pérdida que le va a dejar sin sus "risas" y su "voz prodigiosa": "No me creo que te hayas ido, querida Itziar Castro. Que tu talento, tus risas y esa voz prodigiosa llenen el cielo de fiesta y alegría. Se te va a extrañar mucho, compañera". Mensaje que ha acompañado con el emoticono de un corazón roto.

Hablando de 'Paquita Salas', los Javis han publicado en Instagram un mensaje de despedida a Itziar Castro a través de la cuenta de su productora, Sumacontent: "Sentimos mucho el fallecimiento de Itziar Castro. Interpretó a una regidora inolvidable en la segunda temporada de 'Paquita Salas' y formó parte del reparto de 'Terror y feria'. Descansa en paz, Itziar". Además, han reflejado su tristeza en sus cuentas personales.

Mensaje de despedida de Javier Ambrossi a Itziar Castro | Instagram

El de Santiago Segura ha sido uno de los mensajes de despedida más emotivos. El actor y cineasta no solo lamenta este "golpe repentino y cruel", sino que ha querido aprovechar para reivindicar el papel de lucha social que Itziar siempre llevó a cabo.

"Itziar Castro era una actriz maravillosa y una persona cariñosa, inteligente y divertida. Solo trabajé con ella en un par de ocasiones, pero me encantaba charlar con ella siempre que nos encontrábamos. A veces lo pasaba mal viendo el hate y el bullying que tenía que aguantar en esta misma red social, aunque ella lo afrontaba siempre con fuerza y valentía. Sufría lipedema, una enfermedad degenerativa. Con solo 46 años su fallecimiento ha sido un golpe repentino y cruel. La recordaremos por sus interpretaciones y la luz que desprendía. DEP Itziar", ha escrito Segura en la red social X.

Tampoco asume la noticia Víctor Palmero, con quien también compartió rodajes: "No nos lo creemos. Llegó a este rodaje nerviosa porque estrenaba su corto 'La cita', aun así, se hizo el silencio cuando dieron acción y clavó todo. Porque Itziar Castro, fue y será una artista increíble e inolvidable. Descanse en paz".

Pero los mensajes de afecto no solo han llegado desde el mundo del séptimo arte, sino también de otras disciplinas artísticas. Es el caso, por ejemplo, del cantautor Marwán, quien ha expresado que "era imposible no quererla": "Es un palo horrible que se nos haya ido Itziar Castro. Era imposible no quererla, no sentirse mejor a su lado. He conocido a pocas personas más buenas y luminosas por el mundo artístico. DEP, querida Itziar".

También la escritora Lucia Etxebarria se ha sumado a las despedidas a Itziar Castro, a quien conoció "a través de un enemigo común". Una historia tras la que ha destacado la valía personal de la actriz: "Itziar era una persona muy dulce, muy sensible y particularmente ingeniosa. Y que sobre todo era muy tenaz y muy luchadora (...) Le demostró a todo el mundo que hay que tener la mente muy finita para que el único insulto que se te ocurra cuando quieres menospreciar a alguien sea llamarle gordo o gorda".

"La frase de que siempre se van los mejores hoy es más verdad que nunca", ha escrito la presentadora y escritora Carme Chaparro.

Mensajes de despedida que también han llegado desde la esfera política, como el de Reyes Maroto: "Itziar Castro era talentosa, con un gran sentido del humor, reivindicativa y comprometida con las personas LGTBIQ+. Nos ha dejado demasiado pronto. Un abrazo enorme a su familia y amigos". O el de Yolanda Díaz: "Muy triste e impresionada por la trágica noticia de la muerte de Itziar Castro. Una actriz comprometida, que alzaba su voz contra todo lo injusto que tenemos como sociedad. Una mujer divertida, que contagiaba felicidad. Te echaremos de menos".