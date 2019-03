Jémez: “Tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar al Valencia”

"Una de las claves de todos los partidos es la intensidad. Nos hemos caracterizado siempre por la intensidad y es la base de todo lo demás. Es algo que hemos trabajado, es algo que necesitamos y si vamos a meter algo mañana es intensidad", dijo Jémez, que aseguró que su equipo tiene "mucho que mejorar".

“Ante el Valencia tenemos que hacer muchas cosas bien para ganar. Es un equipo de Liga de Campeones, con jugadores de altísimo nivel, y hay que intentar jugar y hacerles daño. Tenemos que hacer bien muchas cosas y tenemos que demostrar que tenemos que ilusión, más que ellos, porque son un equipo que los errores los aprovechan muy bien", confesó.

"El Valencia no ficha a jugadores normales"

"El Valencia es un equipo grande que no ficha a jugadores normales, todos son de primer nivel. Es un equipo que tiene como una de sus metas meterse en Liga de Campeones y hacer una temporada como la pasada. Es uno de los mejores equipos de la categoría y firma jugadores de gran nivel. Se trata de un partido bonito, complicado, y no nos lo van a poner fácil", comentó.

Respecto al once titular, Jémez desveló que ya lo tiene casi decidido y que tendrá que poner "algún jugador en una posición que no juega habitual". "Es la pega de no contar con dos o tres jugadores por puesto. Tenemos varias posibilidades, pero por ejemplo Fariña no está para jugar noventa minutos", manifestó.

Todo elogios a Jonathan Montiel

Uno de los futbolistas que podría tener su oportunidad es el juvenil Jonathan Montiel, que ha realizado la pretemporada con el primer equipo. "Hasta mañana no voy a dar la lista y es una opción para jugar. Le estamos enseñando a jugar al fútbol, él creía que sabía, pero no sabe, y cuando aprenda será un jugador espectacular. Si no será mediocre", dijo Jémez.

"Montiel tiene unas capacidades espectaculares con dieciséis años. Yo estoy encantado con él, está poniendo todo de su parte, y si tengo que tirar de él no me va a dar miedo. El chico tiene que ir entrando en el equipo cuando la situación sea favorable y cuando yo crea que está preparado", concluyó.