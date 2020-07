Javier Tebas: "Al VAR le pongo un 7. Ha habido días no muy agraciados y algún fallo tecnológico"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha analizado el sistema de videoarbitraje (VAR) y le ha dado un siete, asegurando que ha tenido "algún fallo tecnológico".

"Todavía falta de explicar un poco más, en algunos casos. Ha habido días no muy agraciados, creo, y algún fallo tecnológico. El otro día estuvo el Atlético de Madrid 30 minutos sin VAR. Eso no es bueno. Al protocolo sanitario, un 9. Se ha trabajado mucho y nos lo han pedido todas las competiciones del mundo", explicó Tebas.

Respecto a la asistencia de público a los estadios, Tebas reconoció que ahora "no es una obsesión".

"A lo mejor en algunos lugares, sí. Asturias lleva 15 días sin contagios. Estoy muy convencido de que es menos probable contagiarse en un estadio que en cualquier playa. No sé si será al final de esta temporada o al principio de la que viene. No es una obsesión. Volverá de una forma 'molesta' porque será un 30 por ciento del estadio, tendrán que sacar antes la entrada, estar a una hora y en el estadio, llevar mascarilla. No va a haber bares, la ida a los baños será más controlada ...", explicó Tebas.

Tebas se muestra seguro de que se van a acabar las competiciones pese a los rebrotes

El presidente de LaLiga se mostró convencido de que LaLiga Santander y SmartBank "va a acabar", aunque se mostró "inquieto" por los rebrotes que pueden generar "algo de alarma" en el sector del fútbol.

"Tenemos nuestros protocolos en caso de positivos. Pero hay una incertidumbre que no nos gusta. Logísticamente estamos asumiendo una responsabilidad que nunca habíamos tenido. Nos encargamos de los viajes, de que todo esté sanitariamente perfecto, de los aviones, los hoteles ... De todo", aseguró Tebas.