James es convocado con su Selección pese a no tener el alta médica

El entrenador argentino citó a Rodríguez pese a que el centrocampista no jugó las últimas semanas por una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió en un partido amistoso contra Perú. El técnico ha considerado que James estará recuperado para la disputa de los encuentros.

Pékerman también convocó al delantero Radamel Falcao, a quien no tuvo en cuenta para el último partido amistoso de Colombia y no es titular en su club. En esta demarcación también podría apostar por el colchonero Jackson Martínez, que no está teniendo un buen comienzo en Madrid, así como Carlos Bacca, que este curso milita en el AC Milan.

Contra Perú el 8 de octubre

En la lista, destaca el regreso de los centrocampistas Fredy Guarín, que no estuvo en la Copa América de Chile por una lesión, y Juan Guillermo Cuadrado, a quien el entrenador no llamó para el amistoso de septiembre contra Perú.

Colombia se enfrentará el 8 de octubre a Perú --como local en Barranquilla--, y cinco días después visitará a Uruguay en Montevideo. La concentración del equipo colombiano comenzará el domingo en Barranquilla, a medida que los jugadores culminen sus compromisos con sus respectivos clubes.