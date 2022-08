Isco: "En mis últimos años no he podido o no me han dejado jugar"

Isco Alarcón, último fichaje del Sevilla, ha dicho en una entrevista con su nuevo club que entiende que existan dudas sobre su rendimiento por sus últimos años en el Real Madrid. El exfutbolista blanco quiere acabar con todas las dudas que tienen los hinchas sevillistas sobre su fichaje volviendo a mostrar su mejor versión.

"Entiendo que haya dudas. En mis últimos años no he podido o no me han dejado jugar, de alguna manera por así decirlo. Ahora, esas dudas que hay me toca a mí disiparlas y quiero mandar un mensaje de tranquilidad, decirles que voy a darlo todo y que voy a estar focalizado al cien por cien. Voy a demostrar el nivel que nunca he perdido. Creo que es un buen sitio para hacerlo. Entiendo que tengan dudas, pero me encargaré yo de disiparlas", subrayó el malagueño.

"He tenido bastantes propuestas, pero creo que a nivel deportivo y de equipo, es lo que más me interesaba en este momento"

Isco, que manifestó su "ilusión" por iniciar una nueva etapa en su carrera, declaró que tiene muchas ganas de empezar cuanto antes a entrenarse con el Sevilla para ir entrando en la dinámica de sus compañeros. "Tengo muchas ganas de demostrar el nivel que tengo y que nunca he perdido. Vengo a un equipo al que conozco al entrenador. Conozco a los jugadores y tienen un estilo que me encanta. Ojalá consigamos títulos", apuntó.

Cree que el club hispalense es el mejor lugar para demostrar que sigue en plena forma: "He tenido bastantes propuestas, pero creo que a nivel deportivo y de equipo, es lo que más me interesaba en este momento. Es un equipo que compite y que quiere jugar bien al fútbol. Juega la Champions, está en constante crecimiento y es el mejor equipo para mostrar mi fútbol".

Isco asegura que eligió el Sevilla para seguir ganando títulos: "No me gusta pensar en lo que ha pasado, me gusta pensar en lo que viene por delante. Competir, ganar títulos. Es un equipo que desde hace años lo está consiguiendo. Ayudar al Sevilla a hacer crecer su historia. De momento he firmado dos años".

Le gustaría ir al Mundial

Sobre Julen Lopetegui, con quien coincidió en el Real Madrid y en la selección española: "Es un entrenador que siempre ha confiado en mí. Me gusta su fútbol, lo que propone. Es el fútbol más adecuado para mi estilo [....] Con Julen es con quien más he rendido en la selección. Ojalá pueda llegar al Mundial. Es una meta que tiene cualquier jugador, pero para eso tengo que rendir en el Sevilla".

Y apostilla: "Ahora es una buena oportunidad de volver a demostrar mi fútbol teniendo la posibilidad de jugar, cosa que no he podido hacer en los últimos años. Creo que vengo al sitio adecuado para hacerlo. Todavía soy joven. La gente, cuando tienes treinta años... pero estoy en la flor de la vida. Me queda mucho fútbol y alegrías que dar", apostilló.