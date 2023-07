Iñigo Martínez: "Hay ganas de ganar y conseguir más títulos, eso se respira en el vestuario"

Iñigo Martínez ha sido presentado este jueves con el Barcelona y el central vasco ha explicado que cuando el Barça le llamó, no lo dudó.

"Cuando te llama el Barça, los demás quedan en segundo plano. Desde la primera llamada que tuve, que me hablaron de poder venir, no dudé. Tener las palabras que tuve del entrenador, ayuda. Dar ese paso, de salir de casa, cuesta. Pero cuando te llama el Barça. hay que dar ese paso. Cuando te llama el Barcelona los ojos te hacen chiribitas. Desde la primera llamada no dudé. Las palabras de Xavi fueron magníficas, siempre ha demostrado que me quiere aquí y eso se agradece", ha explicado Iñigo Martínez.

El central vasco asegura que también hablo con otras personas antes de dar el paso y fichar por el Barcelona.

"A pesar de estar en otro equipo, coincides con mucha gente en la selección. Había mucha gente del Barça. Tenía relación con mucho de mucho antes. Hablas de todo tipo de cosas y con todos los que he podido hablar un poco han sido palabras buenas. Sabía el grupo que había y eso ayudó a dar el paso", ha indicado el defensa vasco.

El central, que sigue recuperándose de una lesión en la fascia del pie, reconoció haberse sometido a "una pequeña intervención" tras el curso pasado después de "un año arrastrando molestias", y si bien subrayó que nota "una gran mejora", "las sensaciones son buenas" y espera "hacer cosas pronto con el equipo", no quiso concretar un tiempo de recuperación.

"Espero estar pronto con el equipo, aunque sea haciendo una parte del entrenamiento. Soy el primero al que le apetece. Llevo un año con esto", afirmó el defensa.

"Sé el trabajo que hizo el equipo el año pasado. Hay una línea defensiva muy buena en el equipo y yo vengo a sumar. No dudo que tendré muchas oportunidades e intentaré aprovecharlas. Noto que hay ganas de ganar y conseguir más títulos, eso se respira en el vestuario", aseguró Iñigo Martínez.

Iñigo Martínez aseguró que será "un orgullo" y "un placer" jugar en "el mejor equipo del mundo", y agradeció "la confianza" depositada en él.

"Espero devolverla en el terreno de juego. No tengo ninguna duda de que va a ser un gran año", auguró antes de enfundarse su nueva camiseta.