Iñigo Martínez, nuevo jugador del Barcelona: "Llegar a este grandísimo club es tremendo"

El futbolista vasco Iñigo Martínez es ya de forma oficial nuevo jugador del Barça. Así lo ha anunciado este miércoles el club culé a través de su cuenta de Twitter.

Este fichaje era ya un secreto a voces desde que el pasado 30 de junio Iñigo Martínez diera por finalizado su contrato con el Athletic. Además, antes de que el club catalán anunciase al defensa como jugador oficial, el central vasco fue cazado en una sesión de fotos luciendo un polo de la colección del FC Barcelona.

Martínez ha fichado solo por dos temporadas, algo lógico si se tiene en cuenta la edad del futbolista: 32 años. A pesar de esto, ha mostrado su alegría e ilusión y ha anunciado que ha estado esperando "muchos años para por fin dar ese salto que cualquier jugador desea". Iñigo ha añadido que "la confianza desde el primer minuto fue muy grande" y que espera "devolverla en el campo".

Sobre Xavi Hernández, el vasco ha afirmado que es "un lujo tenerlo como entrenador. Con lo que nos puede aportar y enseñar, va a ser maravilloso ".

En cuanto comiencen los entrenamientos, Martínez se unirá a Christensen, Koundé, Araújo y Eric García en la defensa. Esto no será hasta que Xavi convoque al equipo el próximo 10 de julio en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para dar comienzo al Barça On Tour: US 2023. En esta gira por los Estado Unidos, los culés se enfrentarán a la Juventus, el Arsenal, el Real Madrid y el Milan.

Historial de Iñigo Martínez

El defensa vasco llega al FC Barcelona con una amplia experiencia en la Primera División. El zurdo ha jugado más de 350 partidos de liga y ha marcado más de 20 goles junto a la Real Sociedad y al Athletic Club.

Además de su experiencia con estos dos grandes equipos, Martínez ha jugado también como internacional en la absoluta. Fue en 2013, cuando el por entonces entrenador Vicente del Bosque se fijó en sus características y quiso darle una oportunidad.