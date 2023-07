Joan Laporta: "Tenemos mejor equipo que el Real Madrid para la próxima temporada"

Joan Laporta ha declarado, en una entrevista con el diario deportivo 'Sport', que el FC Barcelona tiene mejor equipo que el Real Madrid para la próxima temporada: "Tenemos mejor equipo que el Madrid e, individualmente, también somos mejores con cierta diferencia con nuestros rivales. Como socio y aficionado estoy muy satisfecho con el equipo que estamos construyendo".

El presidente del club azulgrana ha continuado ensalzando a su plantilla por encima de otras: "Hemos ganado La Liga española y podemos seguir ejerciendo hegemonía en esta competición. Me centro en hacer un buen equipo por encima de fichar individualidades. Nosotros hemos fichado a Gündogan e Iñigo Martínez y nos darán un gran rendimiento como los demás que van a venir".

En cuanto a Xavi Hernández, ha confirmado tener "claras las peticiones del entrenador" y ha indicado que "falta quizás un lateral y algo en el centro del campo, e intentaremos satisfacerle". Laporta se ha mostrado satisfecho porque "el equipo ha vuelto a ganar títulos importantes y somos ambiciosos de cara al futuro. Se está trabajando bien y el entrenador también lo está haciendo bien. Todos queremos vivir muchas más alegrías en los próximos años".

El caso Leo Messi

Joan Laporta ha confirmado que el FC Barcelona contaba con el 'ok' de La Liga para el fichaje de Leo Messi y también con un lugar reservado para el argentino: "Teníamos el visto bueno de La Liga y en el plan de viabilidad había un espacio destinado a Messi. El padre me trasladó la decisión final diciendo que se iba al Inter de Miami y me explicó los motivos: Leo había pasado mucha presión en el PSG y necesitaba tener un año más tranquilo. Lo comprendemos, lo aceptamos y lo respetamos".

El presidente ha explicado también que las mejoras económicas de este año sí permitían la reincorporación de Messi al club: "Había la posibilidad de ficharle este año, no en el pasado. Porque ahora el club está mejor y La Liga nos daba 'Fair Play'". Además, ha señalado su agradecimiento a Leo porque "estaba dispuesto a reducirse parte del salario para entrar en el límite salarial" del Barça.

Ha hablado también sobre la marcha del argentino del club y ha expresado su "tranquilidad de conciencia" porque "debía hacerlo": "Debía poner la institución por encima de jugadores aunque fuera el mejor jugador del mundo. No era sostenible para el club en esos momentos y es la decisión más triste que he tomado".

Sobre los fichajes

El club azulgrana había llegado a un acuerdo de "17,5 millones" con el Fenerbahçe por el fichaje de Arda Güler, según ha confirmado Laporta. Sin embargo, ha continuado explicando que el Real Madrid se ha interpuesto y "ha considerado que tenía que pagar las cantidades que han pagado". Laporta ha indicado posteriormente que el Barça consideró que "hay más jugadores" que pueden conseguir: "Tenemos que aplicar el sentido común y pensamos que de esta operación, por las magnitudes que se estaban dando, debíamos apartamos".

Laporta ha terminado afirmando que la llegada del jugador Vitor Roque está condicionada "al plan de viabilidad".