El inicio de la Liga F podría retrasarse tras una amenaza de huelga por parte de las jugadoras

El 8 de septiembre tendría que arrancar, si todo va bien, una nueva temporada de la Liga Femenina; sin embargo, es posible que se retrase debido a una amenaza de huelga por parte de las jugadoras al no haber llegado a un acuerdo en la renovación del Convenio.

Negociación estancada

Las negociaciones llevan sin avanzar desde que el 25 de enero de 2022 patronal y sindicatos se reunieran por primera vez, desde entonces todo está estancado y se espera que el próximo 4 de septiembre se pueda progresar en una nueva reunión.

Mientras tanto, el banco de lo social (formado por Futpro, AFE, Futbolistas ON, CCOO y UGT) ha enviado a SIMA y el Ministerio de trabajo una convocatoria de huelga para las dos primeras jornadas de la Liga F.

Sindicatos y jugadoras buscan mejoras en las condiciones salariales, además de en otros temas de conciliación, derechos de formación... En resumen y tal y como indican los sindicatos: 'La promoción de esta huelga es resultado del estancamiento en las negociaciones del Convenio Colectivo. Se persigue avanzar en dichas negociaciones, lograr un trato justo y digno para las futbolistas, abordar y reducir la brecha salarial existente...'.

En cuanto al tema económico, desde que arrancaron las negociaciones se puso sobre la mesa una renovación por tres temporadas 20.000, 25.000 y 30.000 euros por curso por la parte sindical, mientras que la patronal ofrecía 16.500, 17.500 y 19.000 euros. Una oferta que retiró en la última reunión mantenida en julio dejando los 16.000 euros que imperan a día de hoy.

Aitana Bonmatí, Mejor Jugadora del Año

Por otra parte, la estrella del Barcelona y de la Selección Española recogió este jueves el premio a Mejor Jugadora de la UEFA y no dudó en pronunciarse sobre el caso Luis Rubiales que tanto daño está haciendo al fútbol español: "No están siendo momentos muy buenos para el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello. Como sociedad no podemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como faltas de respeto. Quiero acordarme de Jenni y todas las mujeres que están pasando por lo mismo: estamos con vosotras. Tenemos que seguir trabajando para que esta sociedad mejore"